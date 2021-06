La pulizia di casa è un dovere a cui nessuno di noi, purtroppo, può sottrarsi.

A seconda delle dimensioni della nostra casa, pulire le superfici richiederà una o molte più ore. In realtà, non è soltanto una questione di grandezza, ma anche e soprattutto di mobili. Ciò significa che potremmo avere più difficoltà a fare le pulizie in una stanza di 20 mq che in una di 40. Tutto dipende da quante “cose” tra mobili e accessori vi sono al suo interno. Così, meno ce ne sono e più facile sarà far splendere l’ambiente (e viceversa).

A parte questo, c’è qualcosa però che prescinde dall’arredamento o dai metri quadri di un appartamento in fatto di pulitura. Parliamo dei vetri, apparentemente semplici da far risplendere ma in realtà molto insidiosi. Scopriamo perché.

Tra odori e aloni

In un precedente articolo (link qui) avevamo parlato di quanto fosse importante pulire i vetri per eliminare la puzza di fumo dalla casa. Difatti, è proprio qui e sulle tende che gli odori si impregnano ed è difficile rimuoverli.

C’è un problema però ogni volta che ci accingiamo a pulire le nostre finestre (e non solo) con i classici prodotti e le classiche pezze. I nostri lettori sanno già di cosa parliamo, ovviamente degli antiestetici aloni che si formano ogniqualvolta li puliamo.

Ecco allora che sorge spontanea una domanda: esiste un modo alternativo per far risplendere finestre, vetrate e specchi senza questa brutta conseguenza? Sì che esiste e ci farà anche risparmiare tantissimi soldi, garantendo al contempo il rispetto dell’ambiente.

Vetri splendenti in pochissimi minuti e senza prodotti chimici con questo strumento geniale che non dovrebbe mai mancare nelle nostre case

Questo modo alternativo si chiama panno magico e non è altro che un panno in ultra microfibra che deterge senza l’uso di prodotti. Proprio così, non servirà alcun detergente o spray chimico, ma solo della pura e semplice acqua. Tutto ciò che dovremo fare è metterlo a bollire per circa cinque minuti subito dopo averlo tolto dalla confezione. A questo punto potremo utilizzarlo sui vetri, ma anche su altre superfici e lavarlo in lavatrice sino a temperature molto alte.

Il trucco sta nel suo particolare tessuto, che pulisce a fondo e dona lucentezza senza l’ausilio di prodotti. Vetri splendenti in pochissimi minuti e senza prodotti chimici con questo strumento geniale che non dovrebbe mai mancare nelle nostre case e non solo. Anche tanto risparmio e tutela dell’ambiente e della nostra salute, potendo finalmente evitare di acquistare detergenti potenzialmente nocivi.