Perfino Dante Alighieri in un passo del Paradiso nella Divina Commedia cita “[…] il sapor di forte agrume”. Frutto celebrato da sempre celebrato anche nell’arte pittorica e ceramista nel nostro paese. Declinabile in centinaia di ricette dolci e salate. Quasi onnipresente sulle ricche tavolate estive. Insieme alle carni grigliate oppure col pesce o ancora a fine pasto in un fresco sorbetto. Ricco di proprietà benefiche, è consigliabile consumarlo abbondantemente tutto l’anno. Spesso nella grande distribuzione troviamo unicamente i frutti trattati e meno frequentemente quelli BIO certificati, se non a costi esorbitanti. I coltivatori utilizzano sottili strati di cera per conservarne l’aspetto e mantenerlo al meglio. Pur non essendo nociva per la salute, magari desideriamo conoscere un metodo sicuro per eliminarla prima di utilizzarla nelle nostre ricette. Ecco tre sorprendenti metodi per togliere facilmente ed efficacemente la cera dalla buccia di questo straordinario agrume e utilizzarla in tutte le ricette.

Con acqua bollente

Disporre pochi limoni per volta all’interno di uno scolapasta facendo in modo che non si sovrappongano l’un l’altro. Versarvi sopra l’acqua bollente. Utilizzando una spazzola in gomma per pulire le verdure, strofinare la superficie per rimuovere la cera che col calore si sarà staccata dalla superficie. Fare questa operazione sotto l’acqua fredda che aiuterà a rimuovere la cera staccata. In ultimo, passare i polpastrelli sul frutto e sfregare ulteriormente accertandosi che non vi siano più residui. Conservare i limoni ben asciugati.

Con il microonde

Disporre su un piatto per microonde 3 limoni per volta, ben staccati l’uno dall’altro e scaldare alla massima potenza per 10 secondi. Dopodiché basterà procedere come nel procedimento precedente. Utilizzando la spugna in gomma per rimuovere la cera scaldata sotto l’acqua fredda e terminare con le dita.

Con acqua e aceto

Ottenere una miscela di tre parti di acqua e una di aceto bianco. Utilizzare uno spruzzino per irrorare la frutta molto bene. Far agire per 2-3 minuti e rimuovere la cera con la solita spugnetta sotto l’acqua. La temperatura questa volta non conta poiché non si è utilizzato il calore per rimuoverla. Seguire i passaggi precedenti e conservare la frutta ben asciutta.

Ricordarsi che la frutta priva di questo trattamento si conserva per meno tempo, per cui operare in questo modo con pochi limoni alla volta sarà consigliabile. Abbiamo visto i tre sorprendenti metodi per togliere facilmente ed efficacemente la cera dalla buccia di questo straordinario agrume e utilizzarla in tutte le ricette.