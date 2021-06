Tra le piante più belle che possiamo coltivare in giardino, in balcone o nell’orto sicuramente ci sono le rose. I loro fiori colorano e profumano l’ambiente. Dando un tocco di bellezza imparagonabile per l’occhio. Nonostante per proteggersi abbiano le spine ci sono degli insetti che possono danneggiarle. Nelle prossime righe sveleremo un rimedio naturale molto efficace per combatterli. Si cerca sempre di evitare prodotti chimici. Ma per fortuna non è sempre necessario ricorrere a questi. Infatti, per eliminare questo nemico delle rose e farle crescere belle e rigogliose basta usare questi ingredienti che abbiamo in cucina.

Un grande pericolo per le piante

La minaccia di cui stiamo parlando sono dei particolari insetti. Più specificamente gli argidi. Il pericolo deriva soprattutto dalle larve. Queste vanno a mangiare proprio le foglie dei fiori delle rose. Così da rovinarle e danneggiarle proprio nella parte più bella. Inoltre, il problema è che si riproducono molto velocemente. Ci vuole poco tempo, infatti, perché infestino le nostre piante. Ma niente paura perché con questo insetticida naturale riusciremo a liberarcene. Scopriremo infatti che per eliminare questo nemico delle rose e farle crescere belle e rigogliose basta usare questi ingredienti che abbiamo in cucina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Un macerato specifico

Ciò che andremo a fare è creare un macerato con questi ingredienti. Stiamo parlando del pepe nero, il peperoncino e la menta. Spruzzati sulle rose andranno a uccidere proprio le larve incriminate. Per preparare il macerato possiamo usare direttamente il pepe in polvere. Oppure prendere dei chicchi di pepe e tritarli finemente assieme alla menta ed il peperoncino. Mettiamo poi a macerare il tutto nell’acqua per almeno 10 ore. Successivamente filtriamo finemente il composto e versiamolo in uno spruzzino. A questo punto non ci resta che irrorare le nostre rose. Elimineremo le fastidiose larve e le nostre rose potranno finalmente crescere rigogliose e indisturbate. Possiamo spruzzare il macerato dalla radice fino al fiore. Il consiglio è di concentrarsi bene tra i petali dove si nascondono di più le larve.