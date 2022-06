Ancora nessun piano per l’estate? Se siamo alla ricerca di posti mozzafiato raggiungibili con un budget limitato, questo potrebbe essere il momento migliore. Ryanair, compagnia aerea low cost, ha attive diverse offerte dal risparmio notevole. A differenza di altre, come “L’estate è aperta”, sono valide solo su precise destinazioni.

Risparmio sia all’andata che al ritorno

Queste 2 città dai panorami unici al Mondo e dalle spiagge mozzafiato sono protagoniste delle nuove offerte di Ryanair. La prima che andremo a presentare è Malta. La compagnia aerea offre per questa destinazione diversi voli a partire 11,99 euro, in formula sola andata.

Per approfittarne, ci basterà effettuare prenotazione entro il 29 giugno 2022 e selezionare una data di viaggio tra il primo settembre e il 31 ottobre. Sono inclusi nella promozione, come aeroporti di partenza, Milano Bergamo, Ciampino, Cagliari, Pisa, Napoli, Torino, Perugia, Lamezia Terme, Torino, Bologna, Treviso, Bari e molti altri.

Per voli dal primo giugno al 31 luglio 2022 Ryanair ha attiva l’iniziativa “Scopri Agadir”. Inizialmente, questa offriva soluzioni dall’Italia verso Agadir a partire da 14,99 euro. Vista, tuttavia, la vicinanza delle date di viaggio, i prezzi sono cambiati, ma sono pur sempre in promozione. Questa meravigliosa tappa è raggiungibile da Napoli a partire da 53,74 euro, mentre da Roma Fiumicino il prezzo sale a 73,99 euro.

Precisiamo che il prezzo vantaggioso potrebbe valere anche sul volo di ritorno. Ad esempio, al momento è possibile raggiungere Agadir da Napoli in data 29 luglio con 19,99 euro. Sommato al costo minimo di un volo di andata, cioè 53,74 euro, il viaggio verrebbe in totale 73,73 euro.

Queste 2 città dai panorami e dalle spiagge mozzafiato sono fra le tappe più economiche di Ryanair

Per prenotare al prezzo scontato non è necessario inserire alcun codice sconto. Le offerte sono già caricate sulla piattaforma e applicate su tutte le soluzioni valide. La disponibilità dei posti è senza dubbio un fattore chiave per il minore e il maggiore risparmio.

Se non siamo attratti dalle soluzioni disponibili, potremmo provare a dare un’occhiata alle offerte esclusive di ITA Airways. A coloro che hanno meno di 35 anni, la compagnia di bandiera offre ben 2 tariffe con scadenze a lungo termine o addirittura senza.

Lettura consigliata

Come acquistare biglietti sui treni ad alta velocità di Trenitalia quasi gratuitamente