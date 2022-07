Siamo nel pieno dell’estate e le giornate al mare sono un must per chi può permetterselo. Esistono delle spiagge che vietano di portare sotto l’ombrellone del cibo preparato in casa. Ma questa imposizione è illegittima. I gestori dei lidi sono titolari di una concessione relativa a un bene demaniale. Per questo non possono in alcun modo limitare o vietare il consumo di alimenti e bevande acquistati o prodotti altrove. Naturalmente bisogna rispettare il decoro della spiaggia ed evitare di imbandire tavolate. Quindi potremo liberamente preparare in casa un pasto fresco e leggero da consumare davanti al mare.

Quale cibo fresco e leggero portare in spiaggia sotto l’ombrellone

Per consumare cibi amici del nostro corpo dovremo scegliere alimenti che possano contrastare lo stress a cui è sottoposto l’organismo a causa del caldo.

Anguria, carote, melone, albicocche, pomodori e peperoni contengono antiossidanti che potrebbero proteggere la pelle dall’attacco dei raggi ultravioletti. La frutta fresca per gli spuntini sarebbe ideale per migliorare la circolazione sanguigna e contrastare la pesantezza alle gambe. Meglio evitare cibi grassi e pesanti che graverebbero sulla digestione. E poi dovremmo ingerire molti liquidi freschi ma non ghiacciati, evitando le bibite zuccherine e l’alcol.

Le buone abitudini alimentari è bene che vengano conservate anche durante le vacanze, pur concedendoci delle trasgressioni. Ma gli eccessi è preferibile che vengano evitati durante le ore passate al mare.

Il pasto deve essere nutriente senza appesantire. Possiamo portare in spiaggia una pasta fredda condita con melanzane, peperoni, pomodori freschi. Aggiungendo del mais, tonno, sgombro o salmone, e qualche dadino di mozzarella mangeremo un piatto sfizioso e saporito. Se volessimo optare per un panino sarebbe consigliabile preferire delle fette di pane casereccio da imbottire con verdure grigliate, prosciutto o bresaola, feta, pomodori e tsatsiki. Le insalatone sono sempre una buona soluzione. Si possono creare in mille modi diversi integrandole anche con semi oleosi amici della nostra salute e della linea. Con l’aggiunta di semi risulteranno più sfiziose e croccanti.

Cosa preparare se ci sono bambini

Chiedendoci quale cibo fresco e leggero preparare per il mare si troveremo moltissime idee. Anche in presenza di bambini la scelta privilegiata è quella della pasta fredda o l’insalata di riso. Lasciando la cottura della pasta al dente, questa risulterà più digeribile. Si può condire con i legumi anche nella versione fredda, inserendo fagioli, ceci o piselli.

Al posto del riso si potrebbero cucinare dell’orzo o del farro. Aggiungendo zucchine, tonno, prosciutto cotto, mozzarella o uova sode si potrà servire un piatto nutriente e fresco. Anche il classico melone e prosciutto crudo può essere una soluzione. Preparandolo in bocconcini sarà più facile da mangiare. I panini per i bambini è meglio prepararli con del pane da tramezzino, più facile da addentare. Ed è più sfizioso farli piccoli e con ingredienti diversi per invogliare il palato. Per la merenda si può optare per la frutta fresca, lo yogurt o un gelato artigianale.

Riempiamo la borsa termica e infiliamo il costume. Saremo pronti per una giornata di relax.

