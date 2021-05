La primavera è la stagione del risveglio. Il nostro giardino si riempie di nuovi colori e profumi. Per godere appieno del nostro spazio verde, serviranno le giuste attenzioni e degli interventi specifici.

Per chi ha il pollice verde, sarà un piacere prendersi cura delle piante. Anche se qualche volta possono sorgere delle piccole complicazioni.

Durante la potatura delle rose, o mentre si sistema una pianta grassa, o ancora quando si prende un attrezzo con il manico di legno. Capita di sentire all’improvviso un dolore e un bruciore.

Ecco che ci accorgiamo di avere una piccola, spina o una scheggia conficcata nel dito.

La prima operazione importante da fare

Quando ci accorgiamo di avere un corpo estraneo nel dito, la prima cosa che siamo tentati di fare è quella di cercare di estrarlo con le unghie. Non curanti delle mani sporche. Sbagliatissimo, bisogna sempre pulire le mani e la zona del dito interessata, prima di procedere all’estrazione della spina o della scheggia. Puliamo bene con acqua e sapone per eliminare tutti i germi e i batteri che potrebbero provocare delle infezioni.

Ora evitiamo di accanirci a mani nude sul nostro dito, perché potremmo spingere la spina o la scheggia ancora più in profondità.

Se la punta finale della spina fuoriesce dalla pelle, per estrarla utilizziamo una pinzetta. Un metodo semplice e veloce. Assicuriamoci che sia ben disinfettata ed estraiamo il corpo estraneo, cercando di non spezzarlo.

Basta un po’ di aceto sul dito per eliminare senza dolore un problema fastidioso che capita spesso quando ci prendiamo cura del giardino

Se non riusciamo a prendere la scheggia o la spina con la pinzetta, ecco che ci viene in aiuto l’aceto. Un prodotto indispensabile in cucina e per le pulizie. Immergiamo il dito in una soluzione di acqua e aceto per 10 minuti. La pelle del dito diventerà più morbida e la spina o la scheggia più evidente. Ora sarà facile estrarla.

L’ultima operazione da fare, sarà quella di disinfettare la parte interessata e applicare un cerotto.

