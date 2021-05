Esiste un luogo, in Italia, che sembra uscito da una favola. Si trova esattamente in Puglia ed ha una particolarità: è quasi tutto dipinto d’azzurro.

Camminando per le stradine di questo posto si respira un’aria internazionale. Anzi, sembra di essere in una cittadina del Marocco, o dell’India, in cui profumi e colori sono i protagonisti.

Scopriamo insieme di che luogo si tratta e rilassiamoci, immaginando di essere già lì.

La perla blu d’Italia

Spesso diamo per scontato di conoscere bene il nostro Paese. Una volta viste le città maggiori, pensiamo di aver visto tutto dell’Italia.

In realtà il nostro territorio offre davvero tantissime opportunità.

Un esempio è Casamassima. Si tratta di un piccolo paesino, in provincia di Bari, conosciuto anche come “la città azzurra”. Si tratta di un antico borgo medievale, noto per la bellezza delle sue stradine e delle case del centro storico, quasi tutte interamente dipinte di azzurro.

Riusciamo ad immaginarlo? Camminando in queste strade sembrerà di trovarsi in un luogo davvero magico. Ecco perché quest’estate non potremo perderci questo incantevole borgo completamente dipinto d’azzurro che sembra uscito da una favola e si trova proprio in Italia.

Perché proprio l’azzurro?

Nel 1600 la peste dilagava e, purtroppo, anche gli abitanti di Casamassima caddero vittime di questa epidemia.

Si racconta che le famiglie, a quel tempo, si chiudevano in casa e pregavano la Madonna, nella speranza di uscire vivi da quella situazione.

Quando il pericolo svanì, le case furono riverniciate con calce viva e dipinte di azzurro, il colore simbolo della Madonna.

Altri luoghi simili nel Mondo

Nel Mondo esistono altri luoghi simili a Casamassima. Ad esempio, in Marocco troviamo il paese gemello di Casamassima. Si chiama Chefchaouen e anche qui le case sono quasi tutte celesti.

