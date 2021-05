Ecco un piatto estivo fresco e saporito da preparare in pochi minuti e perfetto per una giornata al mare

L’estate ormai è alle porte e dopo un anno trascorso in casa la voglia di uscire si fa sentire. Probabilmente quella che sta arrivando sarà per molti un’estate movimentata. In questo caso allora, rispolverare qualche ricetta per dei piatti freschi e veloci può essere una buona idea. Che sia una pausa-pranzo o uno spuntino al mare, in estate un piatto fresco e veloce è l’ideale in molte situazioni.

Un piatto perfetto quando si vuole rimanere leggeri senza rinunciare al gusto è il tabulè. Si tratta di un piatto freddo tipico di molti paesi orientali che si affacciano sul Mediterraneo.

Il Tabulè o Tabbouleh è un piatto estivo fresco e saporito da preparare in pochi minuti e perfetto per qualsiasi occasione. Essendo un piatto da gustare freddo può essere preparato in anticipo e consumato anche il giorno successivo. Perfetto ad esempio da portare con sé in una giornata al mare o anche per stupire i propri ospiti ad una cena.

Spesso viene confuso con il cous cous di verdure dal quale però differisce per il fatto che nel tabulè tutte le verdure sono crude.

Gli ingredienti tradizionali del tabulè e tutti i trucchi per utilizzare quelli già presenti in frigo

Gli ingredienti per un perfetto tabulè sono:

200g di bulgur (o in alternativa cous cous);

100g di pomodoro datterino o ciliegino;

1 cetriolo;

prezzemolo e menta q.b.;

1 limone;

1 cipollotto.

Nella scelta degli ingredienti si può anche variare. Carote, peperoni, funghi, pomodori secchi possono essere ottime alternative. Il tabulè è perfetto per svuotare il frigo! Certamente per un piatto estivo fresco e saporito da preparare in pochi minuti, è meglio utilizzare verdure ed ortaggi che possano essere mangiati crudi.

Come prepararlo in pochissimi passaggi

Per prima cosa bisogna cuocere il bulgur, un cereale molto utilizzato nella cucina mediorientale. Si trova facilmente al supermercato, ma in alternativa si può utilizzare anche il cous cous. Il bulgur va messo in ammollo per 20 minuti e poi bollito. Sia per il bulgur che per il cous cous i tempi di cottura sono sempre indicati nella confezione.

Una volta cotto il bulgur si può procedere al taglio degli ortaggi.

I pomodorini ed il cetriolo vanno tagliati a tocchetti di forma simile ed il cipollotto va tagliato finemente. Infine bisogna tritare due ciuffi di menta e prezzemolo.

Una volta raffreddato il bulgur, bisogna unirvi gli ortaggi e le erbe mescolando bene il tutto.

Infine basterà aggiungere il succo di mezzo limone e riporre il tutto in frigo per mezz’ora. Se di proprio gradimento si possono aggiungere anche delle spezie ed un filo d’olio.