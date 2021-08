La loro forma ricorda moltissimo i pomodorini, anche se di sapore forse assomigliano di più a fragole o lamponi. Solitamente si consumano secche, come aggiunta ad insalate sfiziose o in abbinamento alla frutta secca per uno snack salutare e leggero. Sono le bacche di Goji, un super food originario del Tibet che si è diffuso in tutto il Mondo per le sue stupefacenti proprietà benefiche.

Basta un cucchiaino al giorno di questo super frutto per ottenere incredibili benefici

Andiamo a vedere quali sono i benefici di questo alimento per il nostro organismo:

pelle più elastica: il Goji è ricchissimo di antiossidanti. Questo lo rende un frutto in grado di donare alla nostra pelle elasticità. Inoltre, gli antiossidanti ne mantengono il tono e ne prevengono l’invecchiamento cellulare;

forti difese immunitarie: le bacche di Goji possono rafforzare le nostre difese immunitarie. Il nostro organismo sarà dunque in grado di combattere più efficacemente tutti gli agenti interni ed esterni che possono andare a danneggiarlo;

energia: i frutti della pianta di Goji sono una fonte di vitamine C, B ed E. Sono inoltre ricchi di sali minerali come magnesio e potassio. Tutto questo comporta un notevole aumento di energia in chi consuma regolarmente questo alimento;

intestino e metabolismo: regolarizzano il transito intestinale e migliorano il metabolismo, vengono infatti utilizzate in casi di stipsi e intestino pigro. Inoltre, sono in grado di regolarizzare i livelli di colesterolo e di zucchero nel sangue.

È dunque vero che basta un cucchiaino al giorno di questo super frutto per ottenere incredibili benefici. Ma è anche vero che il consumo di queste bacche deve necessariamente essere associato ad un’alimentazione corretta e ad uno stile di vita sano. È importante non condurre una vita sedentaria e svolgere regolare attività fisica, anche se moderata. Inoltre, una dieta equilibrata, ricca di fibre, frutta e verdura, può solo aiutare ad apportare benefici al nostro organismo.

Come consumarle

Le bacche di Goji possono essere consumate in tantissimi modi diversi, le si può aggiungere a delle insalate sfiziose, allo yogurt a colazione o per una merenda fresca e leggera. Ma si potrebbe anche inserirle in un frullatore assieme ad altri tipi di frutta per creare un frullato ricco di gusto e benefici.

Prima di assumerle è sempre bene consultare un medico o un biologo nutrizionista che le possa inserire all’interno di un’alimentazione adeguata al nostro organismo.