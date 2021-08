D’estate gli insetti sono dappertutto. Le zanzare, in particolare, sono in grado di rovinare i momenti migliori, quelli che passiamo in giardino in compagnia di familiari e amici.

Anche se le abbiamo provate tutte, le zanzare continuano a rigenerarsi e a ripresentarsi puntualmente, pronte ad attaccare. Gli zampironi alla citronella sono utili fino ad un certo punto, così come i braccialetti antizanzare. L’unico rimedio più efficace sembrano essere i prodotti chimici che, però, sono velenosi e nocivi per la nostra salute e per l’ambiente.

Per risolvere il problema delle zanzare in modo naturale ed efficace, la soluzione perfetta per noi potrebbero essere queste 2 piante. Il loro odore, infatti, risulta talmente sgradevole a questi insetti da farli allontanare immediatamente. Il risultato è che ci dimenticheremo del fastidioso problema delle zanzare senza aver utilizzato un prodotto chimico e senza aver speso 1 centesimo. Scopriamo subito di che piante stiamo parlando.

Quasi nessuno sa che queste 2 piante profumatissime sono il peggior nemico delle zanzare

Oltre alle zanzare, tra gli insetti più fastidiosi di questo periodo ci sono anche le formiche. Creano delle file lunghissime e si insinuano nelle nostre case, orti o nei giardini. Risolvere questo problema una volta per tutte è possibile, grazie a questo metodo infallibile per eliminarle in una sola mossa semplice e gratis.

Per le zanzare, invece, il discorso cambia. A differenza delle formiche, le zanzare non si fermano in punti precisi della casa e quindi dovremo affidarci ad un odore che possa raggiungerle ovunque e allontanarle. In questo caso ci torneranno molto utili 2 piante. La prima di cui parleremo è il nasturzio.

Perfetta per decorare casa e respingere gli insetti

Il nasturzio è una pianta molto bella esteticamente, grazie ai suoi fiori rossi e gialli. Inoltre, questa pianta è un repellente molto efficace contro le zanzare, ma anche contro le mosche! Il suo potere consiste nel rilasciare nell’aria una sostanza che respinge gli insetti. In questo modo è in grado di difendere anche tutte le piante che si trovano nelle sue vicinanze da eventuali attacchi.

Limonaria

Un’altra pianta molto utile per allontanare gli insetti è la limonaria, detta anche verbena odorosa o erba cedrina. Rilascia nell’acqua un delicato profumo di limoncino, molto gradevole per noi ma totalmente insopportabile per mosche e zanzare. Sembrerà strano; eppure, quasi nessuno sa che queste 2 piante profumatissime sono il peggior nemico delle zanzare.

Non dimentichiamo anche quest’altra pianta aromatica molto utile per allontanare definitivamente vespe e zanzare e per diffondere un profumo buonissimo nelle nostre case.

