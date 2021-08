Negli ultimi anni si è diffusa la ricerca di farine alternative alla farina 00, che, come riportano diverse riviste specializzate, potrebbe causare danni alla nostra salute. È quindi bene cercare delle valide alternative. Non solo per quanto riguarda la farina ma in generale per tutti i cibi prodotti con la farine.

Uno dei prodotti che si consumano più spesso è il pane. Il pane è un elemento base della nostra cucina, lo utilizziamo per tantissime cose e non manca mai in tavola ad ogni pasto. Che sia la mattina con un po’ di marmellata, a pranzo o a cena è sempre presente.

Esiste un tipo di pane antichissimo che è universalmente considerato un ottimo per le sue proprietà. Pochi lo conoscono ma è questo il pane migliore da mangiare per mantenerci in salute. Stiamo parlando del pane di farro, un tipo di pane fenomenale dalle incredibili caratteristiche nutritive.

Il pane di farro è un tipo di pane integrale che si sta diffondendo sempre di più negli ultimi anni grazie alle sue incredibili proprietà nutritive. È considerato uno dei pani migliori a livello nutrizionale. Questo pane è fatto con la farina di farro, una farina che ha dei notevoli effetti benefici.

Il farro, infatti, è un tipo di grano che non è mai stato incrociato con altre varietà. Risulta dunque più puro e notevolmente più benefico. Questo tipo di grano è inoltre povero di glutine (ma attenzione, non è adatto alle persone celiache) e risulta essere benefico per il nostro intestino.

Il pane di farro è decisamente più benefico per il nostro organismo perché ha molti più nutrienti. Tra questi ci sono la vitamina B2, fibre, proteine, e amminoacidi essenziali. Inoltre, questo pane contiene il triptofano, un amminoacido a cui si associa spesso il miglioramento dell’umore.

È un valido aiuto per combattere la stitichezza e regolarizzare l’attività intestinale grazie al suo alto contenuto di fibre. In più, la sua elevata presenza di proteine è in grado di regalarci un maggior senso di sazietà più a lungo.

È un pane dalle numerose caratteristiche positive. Il suo sapore dolciastro con un vago retrogusto di nocciola lo rende particolarmente gustoso e apprezzato. Ma soprattutto è adatto a tantissime preparazioni!

