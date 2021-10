La vita dei bambini è meravigliosa: mangiano, giocano e dormono in un loop che durerà fino all’avvicinarsi dell’adolescenza. Proprio il sonno è davvero importante per lo sviluppo fisico, mentale e del sistema immunitario dei nostri figli. Ragion per cui, preparata la cameretta, ecco i 6 consigli fondamentali per far dormire nel migliore dei modi i nostri bambini.

Chiariamo, in primis, quante sono le ore ideali di sonno che dovrebbero avere i bimbi. Nei primi giorni di vita si deve dormire almeno 16 ore, scalando anno dopo anno, fino ad arrivare alle 8 ore (minimo) dai 13 anni di età.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tutto questo se pensiamo alla normalità, ma anche a queste giovani età potrebbero esserci degli intoppi notturni.

Mamma mi racconti una favola? E un’altra? E un’altra ancora?

Sembra impossibile, ma anche i bambini, con le loro vite frenetiche, possono soffrire, come noi grandi, di insonnia. Pugno di ferro da parte di noi genitori nel far rispettare le regole ed evitare uso di schermi poco prima di dormire sono i 2 suggerimenti migliori. Purtroppo, l’uso di cellulari e tablet si stanno diffondendo a macchia d’olio anche tra i più piccoli. Questi apparecchi hanno una funziona opposta al rilassamento fisico, infatti favoriscono la veglia e il conseguente ritardo nell’addormentarsi.

Le insufficienti ore di sonno incideranno gravemente sul rendimento scolastico e nei modi di porsi, a tratti nervosi ed irruenti.

6 consigli fondamentali per far dormire nel migliore dei modi i nostri bambini

Elenchiamo, allora, tutto quello che, in modo semplice, aiuterà il sonno dei nostri pargoli.

Tutto parte dalla cena: un pasto leggero da consumare, se possibile, entro le ore 20 per poi fare giochi che non innervosiscano o facciamo agitare troppo il bambino.

Il solito trantran: mantenere la stessa routine tutte le notti aiuterà a tranquillizzare ed addormentarsi prima. Pigiamino, lavaggio denti e bacio buonanotte sono un buon esempio.

Soliti orari per crescere: rispettare gli stessi orari di sonno/veglia favorirà anche la crescita e lo sviluppo dei piccoli.

Si dorme solo a letto: evitare di far addormentare i bimbi davanti alla TV sul divano o nel lettone dei genitori. Svegliarsi in una stanza diversa dalla propria potrebbe spaventarli e con più difficoltà nel riaddormentarsi.

Più dormono, più dormirebbero: sembrerà strano, ma il sonnellino pomeridiano favorisce un facile addormentamento notturno. Non solo, questo aiuterà il fisico a riposare con luci e rumori diurni, assenti nel silenzio notturno.

Fuori la tecnologia: già detto, ma va ribadito, visti gli ultimi tempi. I dispositivi elettronici non vanno d’accordo con il sonno dei bimbi. Oltre i motivi citati precedentemente, questi compromettono la produzione di melatonina, il nostro sonnifero naturale.