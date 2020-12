Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’auto è lontana oppure non ci si ricorda dove è parcheggiata. Quindi si inizia a schiacciare la chiave dell’auto sperando che la nostra macchina si riveli. Magari però è lontana e quindi il raggio non riesce a raggiungere la vettura. Ma basta tenere le chiavi dell’auto vicino la testa per un raggio più forte. Sì, infatti se si tengono le chiavi dell’auto vicino la testa il raggio riuscirà a collegarsi meglio anche con una macchina parecchio distante.

La ricerca scientifica

Può sembrare una cosa alquanto strampalata, ma vi è una spiegazione scientifica. Infatti il professor Roger Bowley, che ha lavorato alla Nottingham University, ha spiegato che il motivo per cui il telecomando si potenzia nel momento in cui si avvicina alla testa è grazie alla importante quantità di acqua presente. L’acqua, dunque, potenzia le onde elettromagnetiche del telecomando. La notizia, pubblicata da Sixty Symbols sul canale Youtube, è stata poi ripresa da vari organi di stampa internazionali. Nel video pubblicato viene spiegato il motivo per cui basta tenere le chiavi dell’auto vicino la testa per un raggio più forte.

L’esperimento del professore

Nel video è possibile assistere proprio all’esperimento del professore. Il telecomando dell’auto funziona grazie ad onde elettromagnetiche di circa 400 MHz. La testa dell’essere umano è piena d’acqua. Quando le onde elettromagnetiche passano attraverso l’acqua, le molecole d’acqua creano un’oscillazione. Queste divideranno le cariche positive e negative, quindi da una parte gli ioni dell’idrogeno dall’altra gli ioni dell’ossigeno. A questo punto si hanno entrambi i protoni, sia quelli positivi sia quelli negativi, fare su è giù e che si comportano come una radio trasmittente. Questo movimento permette al telecomando di ampliare il proprio raggio d’azione. E sarà facile trovare la propria macchina nel parcheggio di un centro commerciale.

Approfondimento

