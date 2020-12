Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tutti gli amanti della cucina (e non) prima o poi si ritrovano a dover montare degli albumi a neve. Moltissime ricette richiedono questo passaggio e chi si sta preparando ai cenoni natalizi prevede già di doverlo fare. Montare gli albumi a neve è facilissimo se si possiedono delle fruste elettriche. È già più complicato quando è solo disponibile la frusta a mano.

Come fare quindi quando neanche la frusta a mano è presente in casa? Oggi, gli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa sveleranno il trucco perfetto per montare gli albumi a neve anche senza frusta. È infatti possibile eseguire questa operazione utilizzando oggetti presenti in tutte le case, come bottiglie o forchette. Ecco come fare.

Montare con la forchetta

Per montare gli albumi con una forchetta bisogna armarsi di tanta pazienza e mettere in conto che si impiegherà parecchio tempo. Prima di tutto muniamoci di un contenitore capiente e di una forchetta. Apriamo le uova e separiamo albumi e tuorli, versando i primi nel contenitore.

Quindi, con la forchetta iniziamo a eseguire movimenti circolari molto ampi, come se stessimo sbattendo le uova per la frittata. Per aiutarci proviamo ad inclinare il contenitore. Dopo un po’ di tempo vedremo che gli albumi inizieranno ad essere spumosi e soffici.

Il trucco perfetto per montare gli albumi a neve anche senza frusta

Se in casa non si possiede né una frusta elettrica né una manuale, non c’è bisogno di preoccuparsi. Infatti, è possibile montare gli albumi a neve con un insospettabile oggetto che conosciamo benissimo: una bottiglia di plastica! Il procedimento è molto semplice ed è più veloce del trucco con la forchetta.

Bisogna prendere una bottiglia di plastica e un imbuto. Apriamo le uova e separiamo i tuorli dagli albumi e versiamo questi ultimi nella bottiglia con l’aiuto dell’imbuto. Chiudiamo la bottiglia con il tappo e iniziamo ad agitarla dapprima lentamente, quindi più velocemente. Attenzione a non cambiare mai la direzione in cui stiamo agitando la bottiglia: i nostri albumi si smonteranno. Dopo pochi minuti gli albumi saranno montati a neve e pronti per essere usati in deliziose ricette dolci!