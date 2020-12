Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Noi esseri umani indossiamo calzettoni di lana e scarpe, mentre i nostri amici a quattro a zampe quando escono all’aria aperta mettono la propria zampa a contatto con il terreno freddo. Ma come proteggere le zampe del cane dal freddo? Da circa una settimana le temperatura in tutta Italia si sono abbassate vertiginosamente e in alcune regioni la prima neve è arrivata.

Non appena arriva la neve subito si indossano doppi calzini e scarponi con il pelo dentro, perché un piede bagnato e freddo è l’ultima delle cose che si desidera. Ma se l’essere umano è in grado di proteggersi dal freddo da solo come si può proteggere il nostro cane?

Come proteggere le zampe del cane dal freddo?

A sentire il freddo l’essere umano non è esattamente l’unico. Infatti anche i cani lo sentono, per questo motivo, soprattutto quelli piccoli e a pelo corto hanno bisogno di un cappottino per tenerli al caldo. Ma per le zampe? Cosa è possibile fare? Per i cani a pelo lungo si consiglia di accorciare il pelo delle zampe, perché potrebbe bagnarsi e raccogliere la neve se c’è. Quando si torna a casa è importante asciugare le zampe del cane o con una fonte di calore oppure metterle in una bacinella con dell’acqua calda e poi asciugarle.

Ogni volta che si finisce la passeggiata con il proprio cane è opportuno pulire le zampe del nostro amico a quattro zampe perché il sale che viene sparso per le strade può risultare tossico per gli animali nonché anche per le piante. Quindi è opportuno rimuoverlo prima che il cane si lecchi le zampe. Se il cane è particolarmente freddoloso allora in alcuni negozi di animali è possibile acquistare delle scarpe per il cane. Queste si possono indossare quando il cane è fuori e rimuoverle poi al termine della passeggiata. In questo modo le zampe resteranno calde e asciutte.

