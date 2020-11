La macchina non va lavata solo all’esterno. Un’auto lucida fuori non significa che dentro sia bella e profumata. Non bisogna soffermarsi solo sull’aspetto esteriore, perché quello è interiore è ancora più importante. Avere una macchina bella e linda fuori, ma dentro sporca e puzzolente non credo faccia piacere a nessuno, soprattutto al passeggero. E non basta solo passare l’aspirapolvere, i sedili vanno lavati, soprattutto se si hanno bambini. Magari si fa un viaggio lungo e si mangia in macchina e può capitare che il sedile si sporchi, oppure causa viaggio pieno di curve in macchina si può anche vomitare. E come si pulisce il vomito dalla macchina? Be’, ora lavare i sedili dell’auto è a costo zero con questi prodotti.

I prodotti salva sedile (bicarbonato e aceto)

I prodotti che si possono usare per lavare i sedile dell’auto sono molti, ma ce ne sono alcuni che hanno più probabilità di successo. Ad esempio se cade un po’ di olio sul sedile è possibile spruzzarci sopra del bicarbonato di sodio che assorbirà la macchia. La terra invece va via dolcemente con l’aceto, sempre diluito con dell’acqua. Per invece una pulizia normale, basta passare un panno con alcol e acqua sui sedili.

Addio vomito di bambini

Lavare i sedili dell’auto è a costo zero con questi prodotti, anche se si sta parlando del tanto odiato vomito dei nostri amati figli. Infatti per rimuovere il vomito dal sedile sarà necessaria dell’acqua frizzante. Ovviamente prima è doveroso rimuovere il vomito. Poi sulla macchia strofinare con forza l’acqua frizzante fino a quando la macchia non sarà sparita. Ora sarà possibile aggiungere un goccino di alcol per rimuovere il cattivo odore.

Quindi prima di partire per un lungo viaggio, come cantava Irene Grandi, dove al 90% delle volte i casi sopracitati accadono, conviene munirsi di questi prodotti salva sedile. Così la macchina sarà salva.

