Basta talloni screpolati e doloranti grazie alla perfetta pedicure di Meghan Markle

Esperta di yoga e pilates, la duchessa si prende cura dei propri piedi con attenzioni particolari. Non solo creme ma anche abbronzature delicate per la stagione estiva e trattamenti che consiglia a tutti per essere in ordine fuori e dentro casa.

Per avere una pedicure perfetta, il segreto della duchessa di Sussex Meghan Markle è cominciare con un pediluvio. I pediluvi caldi ammorbidiscono la pelle dei piedi e rendono più facile l’eliminazione del vecchio smalto. Quindi si passa a uno scrub con cui liberarsi delle cellule morte. Si procede al taglio delle unghie e alla sistemazione delle cuticole e si prepara la maschera idratante. Quindi si sceglie il nuovo smalto.

Con l’arrivo della primavera questi passaggi sono obbligatori se vogliamo indossare i sandali e scoprire i piedi dopo il lungo inverno. Lo smalto nero che da molti in passato era considerato poco adatto ha trovato grande diffusione proprio grazie ai gusti della Markle che ha dettato nuovi trend. Maggiore è la cura che mettiamo nella pedicure e maggiore sarà la resa dei colori più azzardati. È fondamentale che la pelle sia levigata e che non ci siano zone secche o ruvide.

Coccole costose

Non c’è niente di peggio che avere la pedicure appena fatta con uno smalto nuovo e moderno e allo tempo presentare talloni poco curati, screpolati e con dei brutti tagli. Oltre al fatto che potrebbero farci soffrire perché dolorosi, i tagli dovuti a screpolature rovinano lo sguardo d’insieme. Sono sempre sinonimo di trascuratezza e se abbiamo un outfit a cui teniamo oppure dei sandali nuovi, avere i talloni in disordine è un’autentica doccia fredda. Basta talloni screpolati e doloranti? Non è difficile. Dobbiamo seguire i consigli della duchessa.

Sia la Markle che il principe Harry spenderebbero 54 euro a seduta per avere piedi perfetti. Il segreto sarebbero le creme con funzione cheratolica che scompongono le cellule morte che si sono ispessite. Si tratta di prodotti super nutrienti che durante la seduta eliminerebbero le spaccature rendendo la pelle uniforme.

Basta talloni screpolati e doloranti anche dopo lo sport

Spesso se la pelle dei piedi è molto secca e non abbiamo tempo o denaro per fare una pedicure di alto livello, siamo costretti a rimediare in casa. Non c’è nessun problema. Le creme a base di lipidi vegetali ci vengono in soccorso. Olio di argan, olio di mandorle, di avocado o il burro di karité possono fare autentici miracoli con i nostri talloni.

Meghan Markle li utilizza per mantenere vivi gli effetti della costosa pedicure che è la base per i suoi piedi perfetti. Sempre elegante e disponibile anche durante i ricevimenti ufficiali, quando la duchessa toglie le scarpe in pubblico non viene mai fotografata in disordine. Impossibile coglierla in fallo. Soprattutto quando fa attività sportiva e i suoi piedi si trovano sotto pressione. Se sentiamo di averne bisogno facciamo come lei. Bastano 10 minuti di ammollo tutti i giorni con erbe ed essenze profumate oppure con il bicarbonato di sodio. Pochi cucchiai di entrambi ci danno un prodotto defaticante che aiuterà i nostri piedi a rimanere in forma anche quando saranno chiusi nelle scarpe da ginnastica durante l’attività sportiva.