Quando si analizza la tendenza di un grafico, questo deve essere attentamente monitorato sui diversi time frame. In questo modo si riesce a mantenere con “accuratezza” il polso della situazione. Se guardiamo ad esempio il Ftse Mib Future, ci rendiamo conto che a livello giornaliero e settimanale si è giunti sotto resistenze. Ma se ampliamo il visus, queste a livello mensile e trimestrale non vengono ravvisate. In parole semplici, questo pattern tende a significare che la probabilità è che presto si riparta al rialzo. Inoltre, dal punto di vista dei pesi, se consideriamo il nostro paniere principale, ci rendiamo conto che le principali azioni e quelle che raprresentano la maggioranza, presentano tendenza rialzista. Proprio fra queste abbiamo scelto 3 azioni sottovalutate del Ftse Mib che ora potrebbero essere pronte per salire. Ci riferiamo a Anima Holding, Azimut e NEXI.

Livelli di supporto e resistenza del Ftse Mib Future

Fra febbraio e marzo di quest’anno l’area dei 27.500 ha bloccato più volte il rialzo, e poi questa resistenza ha portato a un veloce ritracciamento fino all’area di 24.300. Nei giorni scorsi i prezzi si sono riportati nuovamente sotto questo livello, e ancora una volta si è mostrata indecisione. Gli oscillatori proprietari segnalano divergenza rialzista, e quindi fino a quando verrà mantenuta al rialzo (in chiusura giornaliera) area 26.840 e poi 26.295, si presupporrà la continuazione del rialzo, con obiettivo a 6/9 mesi verso i 30 mila punti.

Azioni sottovalutate del Ftse Mib che ora potrebbero salire di diversi punti percentuali

Anima Holding, ultimo prezzo a 3,856. Fair value calcolato dagli analisti come risulta dalle riviste specializzate: 4,52 per azione. Primo supporto a 3,69. La tenuta proietterebbe i prezzi verso 4,20.

Azimut, ultimo prezzo a 20,40. Fair value calcolato dagli analisti come risulta dalle riviste specializzate: 25,21 per azione. Primo supporto a 19,51. La tenuta proietterebbe i prezzi verso 22,85.

NEXI, ultimo prezzo a 7,788. Fair value calcolato dagli analisti come risulta dalle riviste specializzate: 11,13 per azione. Primo supporto a 7,57. La tenuta proietterebbe i prezzi verso 8,72/9,20.

Lettura consigliata

Ci fanno risparmiare al supermercato e sono ricchi di Omega 3. Ecco come li usano i bodybuilders