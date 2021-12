I capelli sono gioia e dolore per tutti, specialmente per le donne. Infatti non è raro incontrare donne e ragazze insoddisfatte della loro chioma. Chi ha i capelli lisci spesso li vorrebbe con più volume mentre le ricce li vorrebbero meno selvaggi.

Ogni stagione, proprio come per l’abbigliamento ha le sue mode in fatto di acconciature. Anche questo inverno 2022 non farà eccezione, infatti sono molte le acconciature che stanno spopolando.

Dal bob al grande ritorno della frangia ma non solo, infatti alcune acconciature saranno perfette soprattutto per chi ha i capelli ricci.

Il volume anni Ottanta sarà il vero protagonista di questa stagione e le ricce ne saranno davvero felici.

Un volume perfetto per le criniere leonine ma che può essere riprodotto anche su capelli lisci.

Ecco, quindi, quali sono le incredibili acconciature da provare immediatamente.

Basta tagli noiosi a 50 anni, ecco le novità dell’inverno per capelli voluminosi e aspetto subito più giovane

Come si scriveva la parola d’ordine sarà volume e sarà perfetto soprattutto per chi ha i capelli naturalmente ricci.

Per aumentare la voluminosità di capelli già ricci sarà sufficiente utilizzare un pettine per dare volume alle radici.

Al contrario, nel caso di capelli lisci si potrà utilizzare un ferro aiutandosi anche con uno spray apposito per il volume. Durante il lavaggio, poi, potrà essere utilizzata una maschera volumizzante almeno una volta alla settimana.

Inoltre meglio evitare di utilizzare il balsamo a livello delle radici per evitare di appesantirle.

Chignon a cascata

Un altro interessante modo per portare i capelli ricci è quello di ricreare degli chignon a cascata.

Fare una coda alta senza tirare eccessivamente i capelli e dividerla per arrotolarla a ciocche.

Le ciocche così suddivise dovranno essere fissate sulla testa. In alternativa si potrà anche, più semplicemente, optare per la divisione della coda che andrà arrotolata. Lasciare ricadere delle ciocche di capelli per donare un aspetto spettinato.

Nel caso di capelli fini, invece, sarà necessario provare a dare volume utilizzando una mousse adatta al caso. Una acconciatura perfetta anche dopo i 50 anni per donare volume e ringiovanire all’istante.

Brush back

Torna anche per questo inverno, oltre ad un particolare colore di capelli e al mullet, anche il brush back. Una acconciatura perfetta per chi ha il viso allungato e sottile.

Parola d’ordine riga di lato ed attaccatura altissima per una acconciatura abbastanza semplice da realizzare.

Tirare indietro i capelli aiutandosi con un pettine vaporizzando l’attaccatura e le radici con una lacca.

Una volta asciugata la lacca pettinare con una pettine a denti larghi in legno. Ecco, quindi perché basta tagli noiosi a 50 anni, ecco le novità dell’inverno per capelli voluminosi e aspetto subito più giovane.