Siamo sempre alle prese con le nostre splendide piante d’appartamento o di giardino per vederle belle e in forma. Non sempre ci si riesce e a volte si ha proprio bisogno di qualche buon consiglio. Così ecco 3 utilissimi segreti per concimare naturalmente le piante e far risplendere fiori e foglie come mai prima.

Il mese di dicembre si presenta freddo. Solo qualche albero sempreverde, che non perde le foglie, resta ancora con la sua chioma colorata di verde. È il caso dei pini e degli abeti, che crescono ad una certa altitudine e sono abituati al freddo.

Potrà sembrarci una piccola meraviglia se con questo freddo e a volte con la neve, si potranno ammirare dei bellissimi fiori. Infatti il nostro giardino di dicembre potrebbe essere un tripudio di colori con questi 5 fiori.

Vediamo allora come tenere in forma le nostre piante con un po’ di concime leggero e naturale, ma senza esagerare.

Usiamo la banana

La banana è un ottimo concime e non solo. Le bucce di banana si possono impiegare in diversi modi. La prima è che è possibile far risplendere le foglie delle piante di appartamento e delle orchidee. Basta passarle con la parte interna della buccia e riceveranno non solo nutrimento, ma saranno anche più splendenti.

Come concime si possono ridurre in polvere come spiegato nell’articolo sopra citato. Oppure tagliuzzare le bucce e metterle nei vasi. Questo sistema, che sembra più semplice e veloce rispetto all’altro, ha l’inconveniente di attirare gli insetti.

Concime con patate e gusci delle uova

Un altro concime interessante per le nostre piante consiste nell’utilizzare le bucce di patata e i gusci delle uova. Si mettono in forno a 70 gradi per circa un’ora e mezza. Poi si tritano fino a ottenere una sorta di farina e infine si mescolano con la terra dei vasi.

Se poi ci rimanesse qualche guscio d’uovo, allora potremmo sistemarli nei vasi, come deterrenti contro le formiche.

Un trucco poco noto è quello che riguarda l’impiego del latte. Se in casa ci fossero piante con fiori bianchi o rosa, si potrebbero annaffiare di tanto in tanto con del latte mischiato ad acqua. In questo modo si garantirebbe un colore candido e splendente. Potrebbe essere il caso delle orchidee dal colore bianco, del ranuncolo rosaceo o bianco, dell’anemone bianco, della rosa e del tulipano bianco.

Avremo così anche d’inverno fiori e piante in perfetta forma.

