La stitichezza è oggi uno dei problemi più ampiamente diffuso tra la popolazione. Ad esserne colpite in percentuale maggiore sono le donne, mentre tra i bambini ne soffrono di più i maschietti.

La stitichezza non è una malattia ma una sintomatologia che può indicare problemi ben più importanti. Infatti potrebbe essere indice di problemi intestinali ben più gravi.

Tuttavia ad incidere molto sulla comparsa di questo sintomo, sono diversi fattori. Tra cui un’alimentazione scorretta e povera in fibre. Anche bere poca acqua incide e favorisce l’insorgenza di questo problema. Ad influire negativamente è anche il condurre una vita eccessivamente frenetica e sedentaria.

Basta stitichezza e pancia gonfia sarebbe questo l’alimento invernale per una pancia piatta e un intestino in salute

La stipsi non legata ad altre patologie può essere tenuta a bada adottando delle giuste strategie e sane abitudini alimentari.

Aumentare l’assunzione di fibre attraverso l’ingestione di una maggiore quantità di frutta e verdura può essere un valido aiuto.

Molte verdure, infatti, sono ricche di fibre e povere di zuccheri; pertanto, introdurle nell’alimentazione senza eccedere nelle quantità è buona regola.

La natura arriva come sempre in nostro soccorso tanto che anche dicembre sa essere un mese che dal punto di vista dell’orto ci offre innumerevoli frutti e verdure. Un esempio le bietole, i broccoli, ma anche cavolo cappuccio e cavolfiori. A proposito di questo meraviglioso e gustoso ortaggio, abbiamo sempre sbagliato a bollire il cavolfiore in acqua, ecco come cucinarlo per non perdere vitamina C e fosforo.

Il frutto che ci aiuta a combattere la stipsi

Un frutto particolarmente indicato per favorire la motilità intestinale è il kiwi.

Da molti odiato è in realtà un frutto ricco di vitamina C, minerali e antiossidanti e avrebbe innumerevoli proprietà benefiche.

Aiuterebbe la digestione grazie alla presenza di un enzima in grado di accelerare la digestione delle proteine.

Ha un elevato contenuto di fibre che lo renderebbero l’ideale in caso di stitichezza. Infatti introdurre due kiwi a colazione ogni mattina accompagnati da un bicchiere di acqua tiepida, favorirebbe e regolarizzerebbe il transito intestinale.

Aiuterebbe, ancora, a contrastare l’asma e ridurrebbe il rischio di sviluppare patologie cardiovascolari.

Il kiwi può essere consumato da solo, piuttosto che sminuzzato in uno yogurt, o accompagnato da una tisana calda.

Come aumentare l’apporto di fibra

L’aumento della fibra nell’alimentazione è necessario che avvenga in maniera graduale. Questo per prevenire l’insorgenza di alcuni fastidi come il meteorismo, dolori addominali e coliti.

Potremmo mangiare più fibra introducendo alimenti come carciofo, semi di lino, avena. Bere un bicchiere d’acqua tiepido piuttosto che introdurre alimenti come le prugne secche ci daranno un grande beneficio.