Cosa fare e cosa evitare quando l’auto va in panne in autostrada per scongiurare incidenti

Può capitare di rimanere con l’auto in avaria nel mezzo dell’autostrada e questo rappresenta un avvenimento poco piacevole. Nonostante i controlli periodici o la serenità di avere un’auto sicura e in ottime condizioni, può capitare un problema meccanico. In questo caso è importante sapere come comportarsi per evitare incidenti e danni ai viaggiatori.

Vediamo con ordine i comportamenti da tenere. Innanzitutto, bisogna compiere una forte azione di volontà e autocontrollo per tranquillizzare le persone a bordo e mantenere la lucidità. Se il guasto lo consente, è opportuno spostarsi sulla corsia di emergenza oppure raggiungere la prima piazzola di sosta utile.

Cosa fare ed evitare quando l’auto va in panne in autostrada per scongiurare incidenti

Importantissimo evitare di scendere dall’auto e provare a fare la diagnosi del guasto nonché tentare di risolvere il problema da sé. Oppure iniziare a fare gesti e segnalazioni varie alle auto in transito in forte velocità.

Il pericolo maggiore può essere rappresentato proprio da questo comportamento inopportuno, perché in autostrada le auto transitano molto velocemente e non si aspettano intoppi, se non debitamente segnalati.

Mettiamoci in sicurezza

Dopo esserci spostati sulla piazzola di sosta dobbiamo indossare il gilet catarifrangente (art. 162 del Codice della Strada) e farlo indossare a chiunque abbia intenzione di scendere dall’auto. Infatti, è bene averne più di uno al seguito.

Per scendere dall’auto dobbiamo usare la massima prudenza e portarci sempre dal lato del guardrail. A questo punto, come indicato dall’articolo 176 (Codice della Strada), posizioniamo il triangolo ad una distanza di 100 metri dall’auto.

Può esserci d’aiuto contare i nostri passi e non dimentichiamo di accendere le luci di emergenza dell’auto.

Chiamare il soccorso stradale

Se l’auto è al centro dell’autostrada dobbiamo dapprima contattare la polizia stradale affinché provveda con celerità a segnalare la presenza in corsia. Possiamo farlo tramite cellulare o tramite colonnine presenti nelle piazzole di sosta.

Contattiamo il soccorso stradale. Per completare la nostra mini guida su cosa fare ed evitare quando l’auto va in panne in autostrada per scongiurare incidenti, dobbiamo sapere di contattare il pronto intervento meccanico. Di solito la nostra assicurazione comprende le istruzioni e i numeri da contattare per avere soccorso.

Se dovesse mancare possiamo contattare l’ACI (Automobile Club d’Italia) che fornisce assistenza 24 ore su 24. Importante segnalare sempre la nostra posizione che si deduce dai segnali di progressione (numeri) che sono sul lato sinistro della carreggiata.