Ci sono diversi fiori meravigliosi che possono dare vivacità ai nostri balconi per l’intera estate. Oggi parliamo della gerbera, solare e allegra che rappresenta in pieno la giovialità dell’estate e non necessita di particolari cure.

Possiamo tenerla sul balcone per incorniciarlo di colorata freschezza. Importante, però, considerare che in piena estate, e già a partire da questo periodo, la gerbera preferisce un’esposizione in pieno o mezzo sole. Se si trova all’ombra fiorisce di meno. La temperatura ideale è compresa tra i 18 e i 28 gradi ma resiste anche a temperature maggiori.

Questo meraviglioso fiore di luglio può illuminare i nostri balconi più del sole

Possiamo tenere la gerbera in vasi di plastica oppure in cassette da balcone. Di solito è preferibile posizionare una o due piante ogni cassetta di circa 30 centimetri. Importante utilizzare un terreno fertile e leggero e garantire un ottimo drenaggio.

Con il caldo

È fondamentale innaffiare spesso, soprattutto nel periodo di caldo intenso dobbiamo garantire una certa regolarità senza aspettare di vedere il terriccio molto secco

Infatti secondo gli esperti e i vivaisti, è importante evitare il colpo di secco. Nei periodi autunnali e invernali, invece, possiamo allentare la quantità d’acqua.

Per mantenerle a lungo

Questo meraviglioso fiore di luglio può illuminare i nostri balconi più del sole e il trucchetto per tenerlo a lungo coloratissimo e in ottima salute è quello di nutrire il terreno con fertilizzante ogni 15 giorni circa e per farlo sopravvivere all’inverno in autunno dobbiamo proteggerlo dal freddo.

Ancora: è importante pulire dalla pianta i fiori e le foglie secche con una recisione che deve avvenire nel punto più basso possibile.

