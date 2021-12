In questo periodo, per molti, il pranzo della domenica è un po’ come un Natale anticipato.

Soprattutto chi ama cucinare coglie infatti l’occasione per cominciare a sperimentare in previsione dell’abbuffata più attesa dell’anno.

I veri perfezionisti non si accontentano di variare solo le idee per l’antipasto, vogliono alzare a tutti i costi l’asticella. Abbandonando momentaneamente nel dimenticatoio lasagne e tortellini, ci si impegna nella ricerca di un primo piatto altrettanto ricco e saporito.

La soluzione, si trova nelle righe che seguono: cremoso ma anche croccante, è questo il risotto facile e originale che conquisterà amici e famiglia.

Risotto bresaola e robiola

Possiamo considerarlo una variante più leggera dell’altrettanto ottimo speck e taleggio. Anche questo primo piatto si distingue per un gusto avvolgente, capace di rincuorarci nelle fredde giornate invernali.

La sapidità della bresaola si combina perfettamente con la delicatezza della robiola che, aggiunta a fine cottura, garantisce una sorprendente mantecatura. Se la cremosità è data dal formaggio, la nota croccante si nasconde nella granella di pistacchi, degna guarnizione di questo piatto raffinato.

Ultima nota: la velocità d’esecuzione. In soli 30 minuti porteremo in tavola una vera e propria delizia.

Occorrente:

160 g di riso Carnaroli;

100 g di bresaola;

40 g di robiola;

300 ml di brodo di carne;

Granella di pistacchi e scorza di limone q.b.

olio, sale e pepe q.b.

Procedimento

Dopo aver scaldato un filo d’olio in padella, versiamo il riso e facciamolo tostare per un paio di minuti, mescolando costantemente.

A questo punto, portiamo a cottura il riso, aggiungendo mestoli di brodo caldo ogni qualvolta viene assorbito.

Giunti circa a metà cottura, aggiungiamo la bresaola, precedentemente tagliata a striscioline.

Regoliamo la sapidità e aromatizziamo con una spolverata di pepe. Una volta cotto, togliamo dal fuoco; aggiungiamo la robiola e mantechiamo adeguatamente.

Prima di portarlo in tavola, guarniamo il risotto con scorze di limone e granella di pistacchio: daranno una nota di colore oltre alla fragranza.

Consigli e alternative

Se siamo sprovvisti del brodo di carne, possiamo tranquillamente sostituirlo con del brodo vegetale, anche fatto in casa.

Allo stesso modo, qualora la robiola non fosse di nostro gradimento, risultano altrettanto adatti formaggi cremosi quali philadelphia o crescenza.

In aggiunta o in alternativa alla granella di pistacchi, nocciole, mandorle o gherigli di notte sono perfetti per completare il piatto.

