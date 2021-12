Stanno per arrivare giorni che metteranno a dura prova il nostro stomaco e la digestione. Come per tradizione dal 24 al 26 dicembre quasi non ci si alzerà mai da tavola. Soprattutto al Sud si sa che il periodo natalizio sarà carico di infinite portate di prelibatezze.

Cena di pesce della Vigilia, pranzo abbondante di Natale e ricette più “sgrassanti” il giorno di Santo Stefano. Se vogliamo sopravvivere a questi giorni di incredibili mangiate i digestivi sono quasi d’obbligo. Li sorseggiamo in compagnia dopo il caffè con l’impressione di digerire tutto il cibo consumato. Anche se in realtà lo facciamo soprattutto per gustarci una bevuta in compagnia.

Altro che liquore al cioccolato, ecco il digestivo dal sapore d’Oriente ricco di antiossidanti che spopolerà quest’anno

Quando si tratta di liquori ognuno ha i suoi gusti. C’è chi preferisce un più classico amaro o un bel limoncello fatto con limoni freschi. Oppure chi ama i sapori più dolci e vuole assaporare un liquore al cioccolato mentre mangia del panettone. Abbiamo già visto come prepararlo nell’articolo “Ecco la ricetta della nonna per un gustoso liquore invernale”.

Oggi però parleremo di un digestivo dal sapore orientale a base di una radice ormai famosissima. Reperibile anche in Italia con estrema facilità, lo zenzero è molto usato nella cucina giapponese.

Ricco di proprietà, lo zenzero contiene il manganese che è un antiossidante. Gli antiossidanti sono delle sostanze in grado di contrastare, rallentare o neutralizzare la formazione dei radicali dell’ossigeno. Limitando così i danni a cellule e tessuti facendo da trappola quindi ai radicali liberi.

Ingredienti per il liquore digestivo allo zenzero

180 gr circa di radice di zenzero;

750 ml di grappa bianca giovane;

400 ml di acqua;

300 gr di zucchero.

Procedimento

Preparare questo liquore è davvero semplicissimo e non richiede particolari strumenti. Tagliamo a fettine sottili lo zenzero, sbucciandone solo la metà. Come per tutti i liquori ci servirà lo sciroppo che realizziamo portando ad ebollizione l’acqua. Aggiungiamo lo zucchero e quando si sarà sciolto spegniamo il fornello e aggiungiamo lo zenzero.

Lasciamo in infusione lo zenzero per almeno 48 ore per un sapore più deciso. Dopodiché filtriamo il liquido e uniamo la grappa in una caraffa. Mescoliamo bene e travasiamo il digestivo in bottiglia chiudendola ermeticamente. Lasciamolo riposare almeno per 5 giorni prima di servirlo. Più tempo riposerà e più il sapore sarà intenso, ricordiamoci di agitare ogni tanto la bottiglia.

Insomma, altro che liquore al cioccolato, ecco il digestivo dal sapore d’Oriente ricco di antiossidanti che spopolerà quest’anno. Se poi vogliamo portare in tavola un digestivo non solo buono ma anche molto scenico ecco quale preparare. Un fantastico digestivo alla lavanda dal colore spettacolare.

