In quasi tutte le camere da letto si trova un’imbarazzante e disordinata pila di vestiti ammucchiati in un angolo. Si tratta dei vestiti “a mano”, cioè quelli indossati poco, magari una sola volta, che non richiedono ancora un lavaggio. Ma anche se non sono sporchi, non sono propriamente puliti, e quindi non vogliamo riporli nell’armadio insieme agli altri. È così che nasce “la sedia del disordine”, a volte la cesta del disordine o l’angolo di pavimento del disordine. Non è bello da vedere e, ammettiamolo, non è nemmeno molto igienico lasciare i vestiti accumulati in un mucchio disordinato. Ma non per questo dobbiamo rassegnarci a lavare i capi dopo un solo utilizzo. Esiste un’altra soluzione, molto comoda e pratica, per tenere questi vestiti sempre a portata di mano senza che creino disordine.

Ogni capo deve avere la sua gruccia

Innanzitutto dobbiamo evitare l’effetto mucchio. Quando i vestiti sono ammucchiati, non sappiamo più quali capi abbiamo in uso e spesso ce li dimentichiamo. Inoltre, ammucchiare i capi non permette loro di prendere aria e quindi può causare cattivi odori. Meglio che ogni singolo capo stia separato dagli altri, dando a ciascuno la propria gruccia. Ma dove sistemare queste grucce? Esiste una soluzione semplicissima.

Basta sedia del disordine, ecco il posto geniale dove tenere i vestiti in uso nascosti ma sempre a portata di mano

Il posto geniale dove tenere i vestiti a mano che non vogliamo ancora lavare è all’interno dell’anta dell’armadio, ma separati dagli altri vestiti. Appendiamo dei ganci sulla superficie interna dell’anta. Possiamo usare degli appendini che si incastrano passando sopra l’anta, così non dovremo usare viti e martello per bucare il legno. Ciascun capo dovrà avere la sua gruccia, in modo da tenerli ben distanziati tra loro e vedere a una prima occhiata che cosa abbiamo a mano. Se invece abbiamo un po’ più di spazio a disposizione in camera possiamo adottare un’altra soluzione.

Per chi ha più spazio, meglio un posto ventilato o sul balcone

Basta sedia del disordine, ecco dove mettere i vestiti se abbiamo più spazio: utilizziamo una barra da attaccare al muro o da sorreggere con dei cavalletti in un posto discreto ma comunque ventilato, ad esempio sotto la finestra o sotto una mensola. Meglio ancora sarebbe poter collocare la barra appendiabiti direttamente sul balcone (sempre all’ombra per non scolorire i capi) in modo che prendano aria. Attenzione però: assicuriamoci che i vestiti siano effettivamente ancora puliti, e non abbiano macchie e aloni. Soprattutto per quanto riguarda le camicie, potremmo investire in un prodotto che previene gli aloni sotto le ascelle, in modo da poter usare la stessa camicia per più giorni.

