Con l’arrivo della stagione calda, tornano anche a far notare la loro presenza i nemici numero uno del professionista in ufficio: gli aloni di sudore sulle camicie.

Gli aloni sotto le ascelle sono un fenomeno imbarazzante ma sfortunatamente molto comune, specialmente per chi passa tante ore in ufficio.

Per combatterle ci sono alcuni trucchi che tutti conosciamo, come ad esempio indossare delle camicie di colori chiari, che non mostrano in maniera così evidente le macchie di sudore, oppure utilizzare dei deodoranti antitraspiranti, o eliminare i peli sotto le ascelle.

Ma se le abbiamo provate tutte, eppure, le terribili macchie persistono, esiste un’altra arma che possiamo utilizzare contro il sudore.

Ecco il trucco geniale e definitivo per dire addio per sempre a quegli imbarazzanti aloni di sudore sulle camicie al lavoro.

La soluzione ideale per chi lavora in ufficio

Se i deodoranti e gli antitraspiranti non bastano, esiste un prodotto studiato apposta per chi passa tante ore in ufficio indossando una camicia. Questo prodotto è capace di risolvere una volta per tutte questo fastidioso problema. Ecco il trucco geniale e definitivo per dire addio per sempre a quegli imbarazzanti aloni di sudore sulle camicie al lavoro: si tratta degli assorbenti ascellari.

Sì, il nome non è molto allettante. Ma in realtà si tratta di uno strumento irrinunciabile per chi deve indossare abiti con maniche lunghe anche durante la bella stagione, primi fra tutti chi lavora in ufficio. Ma come funziona questo strumento?

Come utilizzare gli assorbenti ascellari

Gli assorbenti ascellari sono simili a dei salvaslip: aderiscono all’interno della manica grazie a una striscia adesiva. Servono per assorbire il sudore in eccesso, e anche per evitare lo sprigionamento di cattivi odori, specialmente tra chi è soggetto a sudorazione eccessiva. Spesso sono fatti di materiali ipoallergenici, che non irritano la pelle.

Esistono anche degli assorbenti ascellari riutilizzabili, morbidi e non inquinanti.

Le nostre ascelle però possono anche essere spia della salute dell’organismo. Attenzione, perché se non ci crescono più i peli sotto le ascelle potrebbe essere un sintomo di queste malattie.