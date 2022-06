Quando arriviamo a casa, dopo una lunga giornata di lavoro, spesso siamo molto stanchi e svogliati. Il gran caldo ci fa passare la voglia di cucinare e l’idea di accendere il forno è davvero insostenibile.

Fortunatamente possiamo ricorrere a ricette alternative, che ci permettano di realizzare pietanze gustose anche senza l’utilizzo del forno.

Una ricetta veloce da preparare e che spesso ci permette di svuotare il frigorifero, evitando inutili sprechi, è la torta salata. Possiamo realizzarla utilizzando un semplice rotolo di pasta sfoglia e farcirla nei modi che preferiamo.

La pasta sfoglia è un prodotto che vale oro in cucina perché ci permette di realizzare moltissimi piatti sfiziosi ed economici.

Tra gli ortaggi più usati per questa preparazione ci sono melanzane e zucchine, ma oggi proporremo una versione diversa. Useremo ingredienti che ricordano l’estate e in pochi minuti potremo portare a tavola un piatto semplicemente delizioso.

Ingredienti

a) 1 rotolo di pasta sfoglia;

b) 200 g di tonno sott’olio;

c) 150 g di pomodorini;

d) 150 g di mozzarella;

e) 60 g di olive denocciolate;

f) origano q.b.;

g) sale q.b.

Molti stanno provando questa sfiziosa ricetta estiva con la pasta sfoglia da preparare velocemente in padella con tonno, pomodori e mozzarella

Per iniziare, facciamo scolare per bene il tonno, in modo che rimanga piuttosto asciutto.

Laviamo con cura i pomodori, rimuoviamo il picciolo e tagliamoli in 4 parti.

Tagliamo la mozzarella a cubetti e trasferiamola in un recipiente, insieme ai pomodori. Aggiungiamo le olive ai pomodori e alla mozzarella e, infine, uniamo il tonno ormai sgocciolato, dopo averlo sgranato con la forchetta.

Stendiamo il rotolo di pasta sfoglia su un foglio di carta da forno e poggiamolo sul piano da lavoro. Rendiamo più sottile la sfoglia passandoci sopra il mattarello delicatamente.

A questo punto, bucherelliamo la sua superficie usando i rebbi di una forchetta. Trasferiamo la sfoglia in una padella, lasciando il foglio di carta da forno.

Aggiungiamo un pizzico di sale e una spolverata di origano, dopodiché con un cucchiaio amalgamiamo gli ingredienti. Siamo pronti a procedere e quindi a farcire la nostra sfoglia.

Versiamo la farcitura sulla sfoglia e livelliamola, usando una forchetta. Arrotoliamo i bordi della sfoglia verso l’interno e facciamo cuocere la torta salata in padella a fuoco moderato.

Copriamola con un coperchio e lasciamola cuocere per circa 25 minuti. Controlliamo il fondo della sfoglia: quando sarà ben dorata e croccante sarà pronta.

Consigli

Molti stanno provando questa sfiziosa ricetta estiva e gustosissima, che sorprenderà tutti con il suo sapore incredibile. Stendere la sfoglia con il mattarello ci aiuterà a renderla più sottile e a velocizzarne la cottura.

Inoltre, bucherellare la sua superficie ne agevola la cottura che in questo modo sarà più uniforme.

Abbiamo visto come sia semplice realizzare una torta salata squisita senza utilizzare il forno ottenendo un risultato fantastico.

