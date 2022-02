Il mondo dei social network ci ha sicuramente spalancato innumerevoli porte e dato mille opportunità di entrare o mantenerci in contatto con le persone. A volte però, ci sembra di essere un po’ troppo in contatto. Quante volte ci è capitato che un parente o un amico ci abbia criticato per qualcosa che abbiamo postato online? Alcune persone non sanno proprio farsi i fatti propri e spesso mettono il naso dove non dovrebbero. Altre volte, per questioni diplomatiche, non vogliamo revocare l’amicizia sui social a qualcuno, ma non vogliamo neanche che veda tutto quello che postiamo. Esiste una soluzione che ci permette di condividere comunque tutto quello che vogliamo senza cadere vittima di gossip e indiscrezioni. Vediamo quale.

Un social che ci permette di postare immagini, testi, video e audio senza limiti di lunghezza

Esiste un social, già attivo da diversi anni ma che sta avendo grande successo in questo periodo, che ci permette di postare tutto quello che vogliamo senza timore che cada sotto occhi indiscreti. Non ha limiti di lunghezza come Twitter e non ci richiede di rivelare la nostra identità come Facebook. Ma di che social stiamo parlando? Si tratta di Tumblr. Tumblr viene definito come un social di microblogging, che ci permette di postare ogni tipo di contenuti. Ma vediamo che potenzialità ci offre nel dettaglio.

Basta parenti serpenti che ci spiano online, è questo il social network simile a Instagram che ci dona anonimato e discrezione

Se non vogliamo rinunciare all’estetica di una pagina social curata, colorata, totalmente personalizzabile, ma anche discreta, rivolgiamoci sicuramente a Tumblr. Questo social ci mette a disposizione una dashboard, che funziona un po’ come il wall di Facebook, che ci permette di vedere gli aggiornamenti delle pagine che seguiamo. Abbiamo anche a disposizione una pagina personale, cioè il nostro blog, in cui possiamo postare i nostri contenuti. Possiamo scegliere a chi mostrare i contenuti e taggarli in modo da renderli più facili da trovare. Tumblr ha anche un servizio di messaggistica privata e l’opportunità di postare anonimamente.

Tumblr non ci chiede il nostro nome o la nostra vera identità

Diciamo basta ai parenti serpenti che ci spiano online, su Tumblr troviamo una comunità social estremamente attiva, che ci permette di mantenere l’anonimato, ma che svolge tutte le funzioni che siamo abituati a trovare in piattaforme più famose come Instagram e Facebook. Ovviamente iscriversi è gratuito ed è molto semplice personalizzare il nostro profilo e cominciare a bloggare fin da subito.

