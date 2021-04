Chiunque abbia degli oggetti di argenteria sa come è complicato mantenerli puliti e lucidi. Spesso l’argento si ossida e si annerisce e perde lucentezza e brillio.

Per fortuna ci sono molte tecniche per detergere e lucidare questo prezioso metallo. In questo articolo abbiamo già visto un metodo infallibile che sfrutta l’elettrochimica e non danneggia il metallo. Se vogliamo evitare di acquistare costosi prodotti specifici possiamo utilizzare questo incredibile trucco per ottenere argento pulito e splendente da far invidia.

Un metodo manuale ma infallibile

L’argento è un metallo prezioso molto plasmabile con cui si realizzano molti oggetti, da gioielli a contenitori, zuccheriere e posate. Sappiamo bene quanto sia difficile mantenere questi oggetti che tendono naturalmente ad annerirsi e a sporcarsi. Ciò avviene soprattutto se non curiamo bene i nostri oggetti, detergendoli periodicamente con i trucchi migliori oppure con un panno di lana umido.

Per questo potrebbe capitare di avere dell’argento molto annerito, incrostato e del tutto opaco. In questo caso dovremo utilizzare un metodo un po’ estremo che però ha degli effetti ottimi.

Un incredibile trucco per ottenere argento pulito e splendente da far invidia

Dobbiamo procurarci della carta vetro, quella che viene utilizzata per lisciare il legno. Dobbiamo prendere l’oggetto che vogliamo pulire, inumidirne la superficie e strofinare la carta vetro in maniera circolare.

Si tratta di un metodo un po’ aggressivo, che sconsigliamo di compiere ripetutamente, ma che è ottimo per riportare in vita vecchi argenti del tutto anneriti dal tempo.

Dopo pochi minuti di sfregamento il nostro metallo sarà pulito e splendente come non ci speravamo più.

Ora che abbiamo rimosso la patina superficiale possiamo usare uno spazzolino e passare del dentifricio per una detersione più delicata.

Una volta finito possiamo sciacquare e asciugare il nostro oggetto che ora è pronto per essere sfoggiato in bella vista per accecare tutti con la sua brillantezza.