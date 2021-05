Sulle azioni Fervi è in arrivo una ghiotta occasione di acquisto per due motivi: il titolo è sottovalutato; le quotazioni si trovano su livelli di supporto molto importanti che potrebbero favorire la ripresa del rialzo.

Se si considera il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow, scopriamo che il titolo Fervi sconta una sottovalutazione del 30%. Se poi si guarda al rapporto prezzo/utili scopriamo che il titolo quota a multipli che sono la metà di quelli del settore di riferimento. In linea di principio, quindi, le azioni Fervi potrebbero raddoppiare il loro valore per allinearsi alla media dei competitors.

Sul time frame settimanale le quotazioni sono in prossimità dell’importantissimo supporto in area 11,3 euro (II obiettivo di prezzo). La tenuta di questo livello potrebbe favorire una ripresa del rialzo soprattutto se accompagnata da un segnale di acquisto del BottomHunter e/o dello Swing Indicator. In questo caso le quotazioni potrebbero rimbalzare fino in area 12,4 euro. Solo una chiusura settimanale superiore a questo livello farebbe definitivamente accantonare lo scenario ribassista.

Per un’ulteriore accelerazione nel lungo periodo, invece, sarebbe necessaria una chiusura mensile superiore a 12,8 euro.

Sulle azioni Fervi è in arrivo una ghiotta occasione di acquisto: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Fervi (MIL:FVI) ha chiuso la seduta del 4 marzo a 11,1 euro in ribasso dello 0,89 rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

