Basta questo trucco per non perdere più i calzini in lavatrice

Una delle prime difficoltà che ci si ritrova davanti quando si va a vivere da soli è l’uso della lavatrice. Questo elettrodomestico così utile e semplice può nascondere delle insidie. Innanzitutto è fondamentale usarlo con attenzione per evitare disastri. È importante fare attenzione ai materiali e alle colorazioni dei nostri capi per impostare il lavaggio più indicato. Un altro problema che si presenta, specialmente se viviamo assieme ad altre persone, è la confusione dei panni nel cestone.

Se viviamo assieme ad altri familiari è possibile che i capi vengano gettati assieme nel contenitore dei panni sporchi. Ciò può causare non poca confusione. In particolare calzini e biancheria possono essere confusi. Ed è proprio per questo motivo che negli anni si sono sviluppate credenze sulle lavatrici “mangiacalzini”. Oggi vogliamo suggerire un semplice modo per evitare di perdere le calze e di ritrovarsi con le coppie spaiate. Ecco perché basta questo trucco per non perdere più i calzini.

L’incubo di ogni casalinga

Tutti noi abbiamo un contenitore con decine di calze spaiate, in attesa che si ricongiungano con la coppia originale. Questo è dovuto al fatto che spesso questi capi vengono persi e mescolati sia nel cestone dei panni sporchi che nel cestello. Aggiungiamo a ciò una certa somiglianza tra calze e mutande per rendere difficile mantenerli in ordine. C’è chi, per evitare equivoci, ricama le iniziali su calze e mutande. Un’alternativa più rapida è quella di fare un semplice punto di colore diverso per riconoscere gli indumenti.

Un metodo più semplice da adottare, se vogliamo evitare di spendere ore alla ricerca delle coppie originali, possiamo semplicemente collegare i calzini sporchi con una spilla da balia. Poi non dovremo fare altro che metterli a lavare. Quando stenderemo i panni possiamo lasciarli uniti in modo da non perderli d’occhio nemmeno in questa fase. Staccheremo la spilla solo quando riporremo i calzini, avendo cura di lasciarli vicini.

Basta questo trucco per non perdere più i calzini in lavatrice

Un altro metodo efficace e più veloce è quello di inserire sempre la biancheria in un contenitore traforato adatto ai lavaggi. Questi accessori sono molto utili se facciamo lavatrici assieme ad altri membri della famiglia. In questo modo i nostri capi verranno lavati perfettamente senza confondersi. Quando dovremo stendere possiamo mantenere vicini i capi contenuti nello stesso sacchetto. In questo modo eviteremo di confondere le coppie e di perdere capi. Se ogni membro della famiglia possiede un contenitore, magari di colore diverso, potremo rendere ancora più efficienti le operazioni di lavaggio.

Lettura consigliata

Evitiamo disastri in lavatrice grazie a questo innovativo cesto dei panni sporchi che ci farà risparmiare tempo e denaro