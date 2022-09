È rimasta solo una settimana alla fine di settembre e bisogna prepararsi all’arrivo di brutte notizie il prossimo mese. Questo ottobre le stelle non sono favorevoli quasi per nessun segno dello zodiaco, purtroppo. Se per alcuni la situazione sarà leggermente più rosea, altri saranno messi a dura prova dalle congiunzioni astrali.

Nervi a fior di pelle e situazioni difficili da affrontare vanno a completare un quadro non proprio felice. Grandi cambiamenti in arrivo che non tutti sapranno gestire con la solita calma e pazienza. Insomma, l’astrologia per questo mese non prevede nulla di buono, soprattutto per 3 segni in particolare.

Marte retrogrado non dà scampo a nessuno

Ma perché sembra essere un mese completamente negativo quasi per tutto lo zodiaco? La colpa è tutta di Marte retrogrado che segue altri pianeti retrogradi nel mese di settembre. Insomma, la congiunzione astrale del momento è portatrice di influenza negativa e poco positiva. Ma questo periodo non durerà a lungo, già dalla seconda settimana di ottobre ci saranno miglioramenti. Merito di Venere che troverà equilibrio nel suo tragitto con Saturno e lo stesso Marte.

Cominciamo dal Toro che non è nuovo a questa situazione, anche a marzo ha vissuto un mese piuttosto nero. Nonostante tutto è un segno energico che sa come risorgere dalle situazioni peggiori. La situazione lavorativa sembra in stallo, nonostante le energie e la fatica investite. Basta aspettare qualche settimana e non perdersi d’animo, la svolta arriverà a breve.

Mese di ottobre incerto per questi 3 segni che se la vedranno grigia

La Vergine si trova in un periodo difficile dal punto di vista sentimentale e affettivo. Grandi domande la perseguitano sulla sua situazione familiare e sul partner che ha a fianco. Ritagliarsi un po’ di tempo insieme per schiarirsi le idee sembra la cosa giusta prima di mandare tutto all’aria. Meglio aspettare che Marte non influenzi le scelte prima di fare qualcosa di cui potrebbe pentirsi.

L’ultimo segno è l’Acquario, uno di quei segni da tutto o niente. Quando si trova in un periodo negativo sembra proprio che giri davvero tutto male. Viste le premesse è bene mettere al sicuro i propri risparmi e non avventurarsi in progetti rischiosi. Aspettare qualche settimana dà modo di pensare più lucidamente e schivare una bella fregatura. Attenzione anche in amore, il partner giusto sa perdonare e avere pazienza senza litigare per ogni cosa.

Insomma, anche se avremo un mese di ottobre incerto per questi 3 segni non bisogna disperare. Con un po’ di ingegno e tanta pazienza si supererà anche questo momento negativo. Soprattutto l’Acquario saprà come uscirne presto e buttarsi alle spalle le influenze negative in un attimo. D’altronde, è pur sempre uno dei segni zodiacali considerati tra i più intelligenti e pieni di idee.

