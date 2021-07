La pressione arteriosa è una delle maggiori cause di malattie cardiovascolari che sono, di conseguenza, una delle principali cause di morte nei paesi occidentali.

Generalmente, quando si è sovrappeso anche la pressione del sangue tende ad aumentare, per questo è così importante mantenere il normopeso.

Per prima cosa bisogna mantenere uno stile di vita sano e fare attività fisica, evitando fumo e alcool.

Stiamo parlando del mirtillo, bacche tipiche di questo periodo estivo, dalle straordinarie proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.

Non tutti sanno che l’ossidazione e l’infiammazione sono infatti le cause principali dell’insorgere di malattie come il diabete e quelle cardiovascolari.

La Oklahoma State University ha effettuato e pubblicato uno studio dove hanno diviso due gruppi di persone affette da sindrome metabolica.

Ogni giorno, per otto settimane, al primo gruppo è stata data una bevanda a base di mirtilli mentre all’altro solo dell’acqua.

I soggetti del primo gruppo, alla fine della prova, avevano valori di colesterolo LDL ossidato e pressione sanguigna più bassi.

Consumare succo di mirtillo ci aiuta anche a prevenire le infezioni dell’apparato urinario, mantenendolo sempre pulito e in salute.

Inoltre, mantiene in salute gli occhi, oltre ad essere un valido alleato in caso di stitichezza grazie alle sue proprietà che favoriscono la regolarità intestinale.

Il succo di mirtilli è una bevanda perfetta per essere consumata a colazione, per merenda o per una pausa rigenerante durante la giornata.

Ebbene, basta questo sensazionale succo per abbassare la pressione alta e ottenere incredibili benefici.

Possiamo facilmente acquistare questo prodotto presso erboristerie o negozi di alimentazione naturale.

Spesso possiamo trovarlo anche sugli scaffali dei supermercati ma non dimentichiamo che dovremo sempre leggere l’etichetta per verificare la percentuale di mirtillo presente.

Consigli

Dal momento che i mirtilli sono un frutto estivo, possiamo anche semplicemente spremerli per ottenerne il succo.

Noi di ProiezionidiBorsa consigliamo sempre di rivolgersi al proprio medico di base per avere un quadro specifico sulla propria situazione.