Giugno non è solo il mese che determina l’inizio dell’estate e la fine delle scuole. È anche un mese perfetto per dedicarci al nostro giardino e al nostro orto, con dei nuovi innesti. Un mese speciale che dona alle nostre piante tanta luce, un sole ancora non troppo rovente e qualche precipitazione benefica. Ecco, perché giugno è il mese ideale per piantare queste erbe aromatiche e questi ortaggi seguendo però dei trucchi efficaci che nessuno ci dice. Vediamo subito quali compagni di avventura possiamo piantare ora.

Eccezionale e salutare ma teme il freddo

Giugno è il mese ideale per piantare queste erbe aromatiche e questi ortaggi seguendo però dei trucchi efficaci che nessuno ci dice. È il caso delle zucchine, che ultimamente stanno trovando davvero tanti estimatori. Presenti praticamente in tutte le diete dimagranti, queste verdure salutari, hanno però una grande pecca. Odiano le temperature che scendono al di sotto dei 10 °. Tanto sanno essere benefiche e gustose, quanto delicate e prime donne. Chi vuole piantarle adesso, ricordi anche che non amano il sole diretto e che bisogna evitare assolutamente il ristagno d’acqua.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Un salto in vaso

Dall’orto al balcone, dalle zucchine alla rucola. Dopo aver visto un ortaggio molto comune, ecco invece una pianta aromatica meno conosciuta. A differenza delle zucchine, la rucola però si adatta a qualsiasi clima. E, anche al vaso. Ideale in cucina per le insalate, ma anche come decorazione in molti altri piatti. Consideriamo la sua facilità nel crescere rigogliosa anche sul balcone, ma stando attenti a non innaffiarla troppo.

Se abitiamo in luoghi caldi e temperati

Dopo zucchine e rucola, ecco una pianta che in pochi amano coltivare: la camomilla. Non ha particolari controindicazioni, ma probabilmente è molto più comodo averla già pronta. Eppure, da fresca, mantiene intatti tutti i suoi nutrienti. Per questo ne consigliamo la coltivazione, anche in vaso. Si adatta a qualsiasi terreno, anche asciutto e argilloso. Ama il caldo e il clima temperato, ma non le piogge forti e frequenti. Per questo è consigliata a chi vive in zone non particolarmente piovose.

Approfondimento

Solo gli architetti per giardini conoscono questo segreto eccezionale per l’abbinamento dei fiori e la creazione di un effetto da sogno