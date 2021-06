I fiori di zucca illuminano i banchi della verdura in questo periodo. Crescono sulle zucchine verdi lunghe. Il loro colore fra il giallo e l’arancione richiama quello dei raggi del sole. Si possono utilizzare in diverse preparazioni in cucina. Il piatto per cui sono più noti è probabilmente quello della versione fritta in pastella. Tuttavia sono ottimi anche ripieni in forno, con le uova o addirittura sulla pizza. Sono buoni, ma molto delicati. Deperiscono velocemente e quindi è importante saper scegliere. Ebbene ecco svelati tutti i segreti per scegliere i fiori di zucca freschi e come pulirli in pochi e semplici mosse.

Le tre caratteristiche per riconoscere i fiori freschi

Le caratteristiche a cui dobbiamo prestare attenzione sono principalmente tre.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

I fiori non devono essere troppo chiusi. Questo infatti indica che sono stati raccolti da lungo tempo.

Il colore deve apparire ben brillante. Se vediamo delle macchie scure sui petali sarà bene lasciar perdere l’idea di acquistarli. Questi sono i primi segni di deterioramento dei fiori. In caso non siano freschi sarà molto difficile anche pulirli evitando di romperli.

Ecco svelati tutti i segreti per scegliere i fiori di zucca freschi e come pulirli in pochi e semplici mosse e per prima la pulizia

La scelta migliore è di comprarli insieme alla zucchina. Ora passiamo alla pulizia. Per prima cosa stacchiamoli con delicatezza.

Se desideriamo farcirli dobbiamo prestare attenzione a non rompere la parte finale, in modo che il condimento non fuoriesca una volta che si riempiono. Quindi apriamoli con cura ed eliminare il pistillo interno. Questa operazione è necessaria per evitare di avvertire un gusto amaro in bocca una volta cotti. Poi sciacquiamoli sotto l’acqua. Attenzione che il getto non sia forte e che la temperatura sia bene fredda. Altrimenti i fiori perderanno il loro turgore immediatamente. Infine è bene asciugarli con cura. Adoperiamo un canovaccio pulito o della carta assorbente. A questo punto i fiori sono pronti per trasformarsi nel succulento piatto che desideriamo.

Dunque ecco svelati tutti i segreti per scegliere i fiori di zucca freschi e come pulirli in pochi e semplici mosse.

Una curiosità

A seconda della regione italiana in cui ci troviamo i fiori vengono indicati in maniera diversa. C’è chi li chiama infatti “ciuri” o “ciurilli” o “fiorilli”.

Approfondimento

Se le zucchine fritte ci vengono molli e poco croccanti questi sono gli errori che stiamo commettendo