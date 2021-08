La sudorazione è un meccanismo fisiologico fondamentale per regolare la temperatura corporea.

Soprattutto durante gli allenamenti e gli intensi sforzi fisici sudare è sano e naturale.

Tuttavia, spesso, si continua a sudare anche molto tempo dopo aver terminato l’attività fisica.

Precedentemente si era spiegato al Lettore come combattere la puzza di sudore in estate e, in generale, nelle occasioni in cui si suda.

Oggi, invece, si cercherà di analizzare il problema specifico riscontrato principalmente da chi si allena molto.

Quindi, come smettere di sudare dopo l’allenamento? Ecco 5 interessanti trucchetti per limitare la sudorazione e godersi il post workout in serenità. E per chi riscontra un’eccessiva sudorazione dei piedi basta questo ingrediente utilissimo in cucina per eliminare la puzza di sudore in modo naturale.

Abbigliamento

Molto spesso, nella quotidianità, si predilige l’abbigliamento in cotone. Quando ci si allena, però, gli esperti consigliano di indossare solamente tessuti tecnici e di evitare indumenti in cotone 100%.

Infatti, il cotone tende a trattenere il sudore e non è traspirante.

Acqua

Dopo l’allenamento si consiglia di bere acqua fresca a piccoli sorsi. Al contrario, sarà necessario evitare bevande calde come caffè o tè.

Anche nel caso dell’acqua, però, sarà bene non sceglierla gelata.

Raffreddamento

Non bisogna sottovalutare, poi, la fase successiva all’allenamento. Infatti, occorre effettuare degli esercizi per rilassare il corpo e far diminuire la sudorazione.

Il raffreddamento dovrà durare circa una decina di minuti per essere efficace.

Doccia

Un errore che in molti fanno è fiondarsi subito in doccia alla fine di un allenamento. Si tratta di un errore dal momento che bisognerebbe aspettare almeno cinque minuti prima di fare la doccia.

Inoltre, la doccia dovrebbe essere fredda e non calda. Se proprio non si riesce a resistere sotto l’acqua fredda si potrà dosare la temperatura mantenendola media.

Fresco

Per abbassare la temperatura e limitare la sudorazione, poi, si potrà utilizzare una bottiglia di acqua fresca da passare sul collo.

In alternativa andrà bene anche del ghiaccio passato dietro al collo e sulle braccia.

Evitare però sbalzi di temperatura eccessivi dovuti ad aria condizionata o a correnti di aria. Meglio preferire un ventilatore.

Basta questo ingrediente utilissimo in cucina per eliminare la puzza di sudore in modo naturale

Se a soffrire di eccessiva sudorazione sono principalmente i piedi si potranno utilizzare dei rimedi naturali.

Si potranno fare dei pediluvi utilizzando bicarbonato o aceto di mele.

Con il bicarbonato sarà sufficiente unire tre cucchiaini di bicarbonato in tre litri di acqua. Dopo aver lavato i piedi procedere con un pediluvio di circa un quarto d’ora.

In alternativa si potrà utilizzare una tazza di aceto di mele unita a tre litri di acqua.