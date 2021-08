Una Coca Cola o altra bibita fresca e gassata fa davvero piacere, quando fa molto caldo. Con una fetta di limone ancora di più. Ma se c’è troppa schiuma, arrivano il mal di stomaco e altri tipi di turbolenze. Tutti ci scherziamo sopra, ma ciò crea sempre un notevole disagio. Dipende dal fatto che, quando bevono la Coca Cola tutti fanno questo errore comunissimo. Spieghiamo oggi qual è con gli Esperti di Alimentazione di ProiezionidiBorsa.

Le bibite in bottiglia si versano così

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non versiamo più la Coca Cola o altre bibite dalla bottiglia, mettiamo il bicchiere sopra l’imboccatura, appena levato il tappo. Possiamo metterlo sia sulle bottiglie di plastica che sulle bottiglie di vetro. Adesso rovesciamo con un movimento molto veloce e appoggiamo su un piano. La schiuma in superficie sparirà all’istante e se ne formerà pure pochissima. I barman lo fanno sempre ma noi siamo troppo occupati a chiacchierare con gli altri e non ce ne accorgiamo.

Le bibite in lattina si versano così

Non versiamo più la Coca Cola o altre bibite tenendo le lattine in mano. Ma strappiamo la linguetta e appoggiamo la lattina in diagonale sull’orlo del bicchiere. Naturalmente bisogna utilizzare un bicchiere da bibita che non sia né troppo largo né troppo stretto, per fare agevolmente questa operazione. Anche in questo caso si formerà pochissima schiuma mentre la Coca Cola scende da sola nel bicchiere. E se metteremo una fetta di limone appena raccolto in giardino o di lime sul fondo, il gusto sarà ancora più delizioso.

Quando bevono la Coca Cola tutti fanno questo errore comunissimo

Ora, dunque, ci impegneremo a versare sempre le bibite nel modo corretto. Però rimediamo anche a un altro errore comunissimo. Non lasciamo in giro le bottiglie vuote come se niente fosse. Gettiamole sempre nei contenitori gialli della raccolta differenziata per plastica. I tappi di plastica togliamoli e conserviamoli in un sacchetto in borsa o in auto. Perché quelli in polietilene possono essere riciclati al fine di creare nuovi oggetti. Doniamoli alle Onlus della nostra città che li raccolgono: finanzieremo iniziative solidali o di raccolta fondi