Insieme alla primavera arriva anche il momento di fare le pulizie, dedicando del tempo a tutte quelle zone della casa rimaste intoccate per tanto tempo. In questa categoria rientrano soprattutto i tessuti, come tende, coperte, cuscini e materasso. Il problema però si presenta soprattutto con quest’ultimo, perché portarlo in lavanderia come gli altri è assai più complicato. Allo stesso tempo, nel materasso si accumulano tanta materia organica e acari che è assolutamente necessario rimuovere. Ecco perché è essenziale imparare a pulirlo e igienizzarlo anche direttamente a casa.

Cosa si accumula nel materasso sporco

Generalmente, si consiglia di pulire il materasso almeno due volte l’anno. Nel corso di questi sei mesi il materasso diventerà un vero ricettacolo di elementi indesiderati. Per prima cosa, con il calore che il nostro corpo emette mentre dormiamo, nel materasso si accumula umidità. Poi, dal momento che il materasso entra raramente a contatto con luce e aria, questo potrebbe diventare il luogo perfetto per la proliferazione degli acari. Questi favoriscono anche l’accumulo della polvere, causando o stimolando possibili allergie. Ecco perché è importante limitarne il più possibile il numero, così da poter riposare in un ambiente sano.

Infine, potrebbero formarsi delle vere e proprie macchie, causate da sudore, sangue, pipì e altri liquidi.

Adesso che siamo propriamente motivati ad affrontare la pulizia del materasso, vediamo come procedere.

Basta questo ingrediente naturale per pulire il materasso da soli ed eliminare gli acari per le pulizie di primavera

Uno dei fattori più importanti per rendere salubre il materasso è esporlo all’aria e al sole. Infatti, questi due elementi aiutano a liberarsi dell’umidità accumulata e infastidiscono gli acari. Per farlo, l’ideale sarebbe rimuovere le lenzuola e metterlo in balcone o in terrazzo, coprendo prima il pavimento con un telo. Poi, dopo qualche ora possiamo girarlo dall’altra parte. È essenziale scegliere una giornata soleggiata e con pochissima umidità.

Accertiamoci inoltre di disporre il materasso in una zona che non può essere colpita dalle deiezioni degli uccelli. Per evitarlo, possiamo anche mettere verticalmente il materasso in casa, in una stanza soleggiata e con la finestra aperta.

Durante queste operazioni possiamo approfittare di un ingrediente naturale utile per rimuovere umidità, sporco e cattivi odori. Si tratta del bicarbonato di sodio, una polvere bianca molto economica che possiamo utilizzare in tutte le zone della casa e per la cura personale.

Quando esponiamo il materasso ad aria e luce, spargiamo qualche manciata di bicarbonato sulla sua superficie lasciandolo agire per qualche ora. Dopodiché, con l’aiuto di un’aspirapolvere, rimuoviamolo completamente insieme alla polvere che vi si era accumulata in questi mesi. Vedremo che basta questo ingrediente naturale per dare nuova vita al materasso.

Se vogliamo, poi, possiamo anche unire al bicarbonato qualche goccia di olio di tea tree prima di spargerlo sul materasso. Questo aiuterà a diffondere un piacevole profumo sul tessuto, ma pare anche che sia un efficace rimedio contro la proliferazione degli acari.

Possiamo utilizzare il bicarbonato anche per rimuovere le macchie più ostinate. Basterà diluirlo in acqua calda e tamponare il tessuto sporco. Lasciamolo agire per una mezz’ora e mettiamoci sopra dell’altro bicarbonato, che si occuperà di assorbire l’acqua. Se rimane ancora l’alone, sfreghiamo la superficie con una soluzione di limone e aceto bianco.