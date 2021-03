Quando si finisce di pulire casa, la sensazione è quasi inebriante. Il profumo di pulito ci rende più tranquilli e soddisfatti. Proprio come se tutto nella nostra vita fosse improvvisamente in ordine. Purtroppo, questo profumo generalmente dura solo poche ore. Ci sono però dei piccoli trucchetti che possiamo adoperare per prolungare la sua permanenza. Vediamo quindi come pulire la casa lasciandola profumata per giorni grazie a metodi naturali.

La miscela magica

La miscela naturale che possiamo adoperare per pulire lasciando la casa profumata potrebbe farci storcere il naso. Infatti, questa contiene l’aceto di mele, dall’odore non particolarmente piacevole. Questo però è stato sempre utilizzato per la pulizia, prima che arrivassero i tanti prodotti chimici che troviamo oggi nei supermercati. Questo è infatti antibatterico e molto efficace per annullare gli odori. In modo da aumentare il suo potere pulente avremo anche bisogno di due cucchiai di bicarbonato per circa 60 ml di aceto. In ultimo dobbiamo aggiungere il profumo. Basterà un cucchiaio di olio essenziale aggiunto al nostro composto. Possiamo scegliere qualunque aroma, ma tra il più piacevoli ci sono sicuramente lavanda, menta, limone e muschio bianco. Misceliamo con forza tutti questi ingredienti e inseriamoli in uno spruzzino. Utilizziamolo come il nostro classico sgrassatore e godiamoci il suo meraviglioso profumo.

Profumatore incantato

Possiamo anche combinare la nostra miscela magica con altri aromi grazie ad altri spray naturali. Ad esempio, potremmo combinare al limone un altro agrume sfruttando il profumo di un’arancia. Combiniamo la scorza con una tazza d’acqua e lasciamo bollire. Lasciamo poi sobbollire per altri 5 minuti e poi aspettiamo che si raffreddi. Rimuoviamo le bucce e utilizziamo nuovamente il composto ottenuto mettendolo in una bottiglietta spray. Potremmo magari utilizzarla per quei luoghi dove gli odori sono particolarmente forti. Ad esempio, in bagno o vicino al cestino dell’umido. In questo modo potremo prolungare l’atmosfera profumata per giorni.

Le combinazioni però sono senza limiti. Possiamo infatti seguire lo stesso procedimento mettendo a bollire rosmarino e scorza di limone. Potremmo anche aggiungere la nostra spezia preferita, come cannella o cardamomo.

Ecco quindi spiegato come pulire la casa lasciandola profumata per giorni grazie a metodi naturali.

