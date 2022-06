Tra i tanti insetti che possono venire a infastidirci quando siamo all’aperto, pochi ci spaventano come vespe e calabroni. Sebbene anche questa specie di insetti abbia una propria utilità all’interno dell’ecosistema, è decisamente più aggressiva e pericolosa rispetto alle api.

Sono infatti dotati di un pungiglione velenoso che utilizzano per pungere le vittime e, nel caso dell’uomo, potrebbero risultare davvero pericolose. Vespe e calabroni, inoltre, sono soliti nidificare in luoghi a volte davvero inimmaginabili.

Per questa ragione quando ne notiamo la presenza è importante cercare di risolvere il problema tempestivamente. Ma come fare?

Basta questo comune oggetto per eliminare vespe, calabroni e mosche da orto e giardino in modo naturale

Come detto i posti dove trovare nidi di vespe, o vespai, sono molteplici. Questi insetti potrebbero nidificare in luoghi secchi e asciutti luoghi, ad esempio dove viene riposta la legna e nei capanni degli attrezzi. Tuttavia potrebbero stanziarsi anche nelle fessure del muro, nel cassetto del condizionatore e addirittura nei vasi delle piante. Possiamo distinguere un nido di vespa da un nido di api facendo attenzione ad alcuni particolari. Rispetto agli alveari delle le api, i nidi di vespa, o vespai, hanno una forma sferica ed un colore più scuro. Di fronte ad un vespaio si potrebbe intervenire utilizzando del fumo per stordire gli insetti ed allontanarli per poi distruggere il nido. Tuttavia se di grandi dimensioni è sconsigliabile intervenire in autonomia e far riferimento ad un professionista. Caso diverso invece è quello della prevenzione, che possiamo operare con un oggetto che tutti abbiamo in casa.

Orto e giardino liberi da vespe e calabroni

Quello che ci serve è una comune bottiglia di plastica che fungerà da trappola. Infatti, basta questo comune oggetto per sbarazzarci del problema. Questa dovrà essere riempita di 100 g di zucchero bianco, mezzo litro di birra e 2 abbondanti cucchiai di miele. Una volta inseriti tutti gli ingredienti all’interno della bottiglia, agitiamola energicamente in modo tale da miscelarli. Questo sarà un cocktail estremamente appetitoso per vespe e calabroni ma allo stesso tempo letale. La bottiglia dovrà essere appesa, senza tappo, sui rami di un albero o comunque in posizione soprelevata a circa 2 metri di altezza. Per farlo possiamo utilizzare del fil di ferro passato attorno al collo della bottiglia.

Gli insetti, attirati irrefrenabilmente dagli zuccheri nella bottiglia, entreranno al suo interno ma rimanendo intrappolati. Questa tecnica consentirà di ridurre sensibilmente il numero di vespe, calabroni ma anche mosche nel giro di poche settimane.

Ulteriori consigli

Per tenere lontani questi insetti, inoltre, potrebbe essere utile utilizzare oli essenziali profumati come quelli alla lavanda, eucalipto e citronella. Altri rimedi naturali sono le foglie di alloro, i fondi del caffè o l’olio di Neem, estremamente efficace anche per eliminare afidi e cocciniglie da fiori e piante.

