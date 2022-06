Andranno in pensione a 60 anni o con 35,10 anni di contributi e con 2 anni di assegno straordinario in più questi lavoratori 

Distinguere le tipologie di attività per differenziare le uscite dal lavoro è importante. Ed è tra gli argomenti caldi della politica. Infatti da lavoro a lavoro cambiano le esigenze sia durante l’attività lavorativa che dopo. Ci sono lavori più pesanti e lavori meno pesanti. Lavori dove è possibile restare in servizio più a lungo e lavori dove questo non è possibile. Lasciando da parte i progetti e le ipotesi di riforma, già oggi ci sono alcune categorie di lavoratori che godono di un netto vantaggio in termini di uscita dal lavoro.

Un nettissimo vantaggio in termini di pensionamento è quello che riguarda il personale del settore creditizio. I bancari possono uscire dal lavoro perfino 7 anni prima. Un vero scivolo, reso ancora migliore da un emendamento del Decreto Milleproroghe. L’emendamento ha portato 2 anni in più di assegno straordinario che si aggiunge ai 5 anni precedentemente previsti. Nel 2022 l’assegno straordinario di solidarietà potrà essere erogato fino a 7 anni. Significa che chi vi rientra potrà uscire dal lavoro perfino a 60 anni di età.

I requisiti sono notevolmente più vantaggiosi

Il personale appartenente al settore bancario che esce dal lavoro fino al 31 dicembre 2022, potrà lasciare anticipatamente il proprio ruolo. Tutto parte dai Fondi di solidarietà bilaterali, che finanziano questo scivolo. Una misura che garantisce un sostegno ai datori di lavoro cui interessa l’esodo. Potranno lasciare il lavoro tutti i bancari che si trovano a 7 anni dalla pensione di vecchiaia, ma non solo. Infatti lo stesso scivolo vale per chi si trova a 7 anni dalla pensione anticipata e senza alcun limite di età. Il lavoratore che ha già 35 anni e 10 mesi di contributi versati (per le donne 34 anni e 10 mesi), può quindi, rientrare in questo notevole sconto sul pensionamento.

Un vantaggio non da poco se si considera che i bancari forse sono una delle poche attività che sono davvero agevolate. Nemmeno i lavoratori statali possono godere di una soluzione così vantaggiosa per andare in pensione. Infatti 7 anni prima della pensione di vecchiaia è una possibilità che solo l’isopensione offre, ma solo per lavoratori di determinate aziende e solo dopo accordi tra aziende, lavoratori e sindacati. Lo scivolo per i bancari fa si che andranno in pensione a 60 anni molti lavoratori del settore.

