La migliore soddisfazione è riuscire a personalizzare il proprio arredamento senza spendere un occhio della testa. Per farlo esiste un’unica arma e questa è indubbiamente la creatività. Un semplice oggetto, un tessuto o materiali da riciclo offrono davvero tanti spunti per mettere alla prova tutta la propria originalità.

Un esempio è la juta e basta quest’incredibile oggetto per arredare con gusto la casa al mare spendendo pochissimo. La Redazione di ProiezionidiBorsa mostra alcuni fantasiosi modi di usare la juta in casa per personalizzare l’arredamento e fare un figurone con gli ospiti.

Questa fibra tessile magnificamente versatile è il segreto di case invidiabili

Due degli oggetti che arredano di più la casa sono tende e quadri. Basta avere in casa bellissimi tendaggi e disegni colorati sulle pareti per riempirla immediatamente e dettare il proprio stile. Con la juta è possibile fare entrambe le cose. Questa fibra tessile rappresenta un ottimo tessuto per piccole tendine da finestra. Ma basta applicarne un piccolo quadrato su una cornice in legno per avere anche bellissimi quadri o cornici da appendere sulle pareti.

Con la juta è possibile abbellire il tavolo realizzando semplice runner per le proprie apparecchiature o semplicemente con funzione estetica. Suggeriamo di acquistare la juta in comode strisce e incollarle seguendo un motivo intrecciato con un po’ di colla a caldo.

Sempre con la juta è possibile realizzare bellissimi tappeti per il salotto o per il bagno o persino foderare i cuscini del divano.

Perché basta quest’incredibile oggetto per arredare con gusto la casa al mare spendendo pochissimo

Indubbiamente, la juta rientra tra questi straordinari modi di abbellire i vasi all’interno o all’esterno dell’abitazione. Consigliamo anche di usare la juta per rivestire vecchi paralumi di una lampada da tavolo e dargli un aspetto più fresco.

Piccoli sacchetti di juta rappresentano anche un ottimo modo di tenere in ordine gli oggetti da inserire nelle scaffalature a vista. Sempre i sacchetti sono perfetti anche come portariviste per bellissimi salottini da giardino.

Questa fibra tessile è inoltre ottima per rivestire piccoli pouf da collocare in casa o sotto il portico del giardino. Il vantaggio di questo tessuto è che esso rappresenta un materiale da recupero che richiama perfettamente lo stile boho chic del momento.

Il ritorno a colori e tessuti della natura è sempre una scelta vincente in fatto di arredamento. Se si tratta, poi, anche di una scelta economica, meglio ancora!