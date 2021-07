Il bagno è la stanza di casa dove pulizia e igiene sono fondamentali.

Pulire il bagno e soprattutto il WC non è piacevole ma è molto importante per garantire salute, pulizia, freschezza e igiene.

In commercio troviamo tantissimi prodotti che promettono risultati miracolosi. In genere però sono abbastanza costosi e soprattutto nuocciono all’ambiente.

Igienizzare il WC in maniera quasi gratuita e ‘total-green’ è possibile preparando in casa le tavolette per il water.

Ecco come preparare e conservare l’efficacissimo rimedio casalingo per un wc igienizzato e splendente

Vediamo come preparare in casa le tavolette igienizzanti per WC.

Ingredienti

2 cucchiai di bicarbonato di sodio;

1 cucchiaio di sapone neutro concentrato;

il succo di mezzo limone (in alternativa, 20 gocce di olio essenziale a libera scelta; meglio optare per fragranze fresche come menta, bergamotto, eucalipto o lavanda).

Procedimento

In una ciotolina unire insieme tutti gli ingredienti. Amalgamare bene aiutandosi con una spatola o con le mani. Non ci devono essere grumi.

Con uno spruzzatore, vaporizzare il composto con un poco di acqua. Per reazione, il composto comincerà a spumeggiare. Mescolare immediatamente fino a quando la reazione effervescente si arresta.

Massima attenzione alla quantità di acqua

Ne serve davvero pochissima, qualcosa come 1 goccia. Una quantità in eccesso andrà a rovinare il nostro composto che comincerà a frizzare senza più fermarsi.

Porzionare il composto ottenuto nei classici stampini per fare i cubetti di ghiaccio. Pressare bene e mettere nel congelatore per almeno una notte. Trascorso tale periodo, il prodotto sarà solido. Potremo quindi togliere senza grande fatica le nostre tavolette per WC così ottenute.

Sistemarle in un vasetto di vetro con tappo a chiusura ermetica.

Come usare le tavolette per WC

Buttare una tavoletta per volta all’interno del WC e attendere che si sciolga completamente. Uniformare il prodotto su tutta la superficie interna del WC con le mani protette dai guanti o con il semplice scopino. Fare agire alcune ore.

Possiamo anche mettere in un sacchettino di rete un paio di pastiglie ed agganciarlo al bordo del water. Così facendo le pastiglie si scioglieranno poco alla volta. Ogni qualvolta che si utilizza lo sciacquone del water.

Conservazione

Le nostre tavolette per il wc si conservano per almeno 3 mesi. L’ideale è metterle in un contenitore di vetro. Evitare però di chiudere il tappo in maniera ermetica perché questo genera umidità. Meglio lasciare il coperchio un poco socchiuso. Tenere in un luogo fresco e asciutto.

E quindi, ecco come preparare e conservare l’efficacissimo rimedio casalingo per un wc igienizzato e splendente. Il nostro wc sarà sbiancato e avrà sempre un piacevole profumo fresco!

