Mantenere un buon odore nelle nostre case è particolarmente difficile durante l’inverno. Per le fredde temperature teniamo sempre le finestre chiuse e i cattivi odori e l’aria stagnante tendono ad accumularsi.

Per evitare che ciò avvenga possiamo usare molti rimedi come incensi, carte aromatiche e oli essenziali. Oggi, però, vogliamo parlare di un rimedio poco noto, che è perfetto per deodorare e pulire l’aria dai cattivi odori. Ecco, infatti, in che modo possiamo dire basta puzza in cucina o in bagno grazie a questo incredibile ingrediente naturale, vediamo di cosa si tratta.

Un ingrediente antichissimo da riscoprire

Quando abbiamo cattivi odori in casa spesso non è sufficiente aprire le finestre. Allora in molti spruzzano deodoranti oppure bruciano incensi ma spesso questo non basta. Il profumo di questi oggetti potrebbe non essere abbastanza persistente e non riuscire a coprire gli odori sgraditi.

Se vogliamo coprire la puzza che viene dal bagno o quella che rimane in casa dopo aver cucinato, possiamo allora provare un altro modo. Dovremo procurarci un bruciatore di essenze e un carboncino di quelli usati per bruciare l’incenso in grani.

Al posto della resina di incenso possiamo bruciare la mirra, una resina di origine naturale da sempre amata per le sue doti terapeutiche e per il suo odore unico ed inimitabile. Questo prodotto è poco usato dagli italiani ma si può trovare in ogni erboristeria e in alcuni negozi di alimentazione naturale.

Basta puzza in cucina o in bagno grazie a questo incredibile ingrediente naturale

La mirra viene estratta da un albero che cresce nel Medioriente ed è caratterizzata da un odore balsamico molto forte. Da sempre noto e apprezzato per le sue caratteristiche antisettiche e profumanti, la mirra si merita di essere riscoperta.

Il vantaggio di questa sostanza è che ha un odore molto persistente in grado di coprire le puzze più ostinate, ma non solo. Anche dopo molte ore sentiremo questo caldo odore e casa nostra non sarà mai stata più profumata.

