Finite le festività c’è subito un primo grande appuntamento a cui pochi riescono a rinunciare. Stiamo parlando dei saldi invernali.

Da sempre rappresentano per tanti l’occasione per togliersi qualche sfizio acquistando proprio quel capo che avevamo puntato da mesi.

Per molti invece è il modo per fare acquisti necessari per sé e per la famiglia approfittando di sconti e prezzi super vantaggiosi.

Tuttavia a volte si verifica uno strano meccanismo psicologico, per cui al momento di decidere cosa acquistare andiamo in crisi.

In quel momento ci sembra di avere davvero tutto, e le spese che ci eravamo ripromessi di fare in quest’occasione si volatilizzano.

Ma ne ho davvero bisogno? Devo davvero affrettarmi? Ne avrò ancora bisogno tra un mese?

Eppure fino ad un paio di settimane fa eravamo sicuri e convinti.

Come comportarsi dunque?

Quando e dove

Certamente questo non è un invito a sperperare.

Quel che è certo è che ci sono dei capi e degli accessori che non possiamo non avere nell’armadio e su cui conviene investire.

Il rischio è infatti quello di ritrovarsi a saldi finiti con un pugno di mosche e costretti ad acquistare, se vogliamo, a prezzo pieno.

Ma da quando è possibile trovare saldi e sconti?

Come ogni anno, è predisposto un calendario ufficiale che può variare di regione in regione.

I saldi invernali hanno preso il via il 2 gennaio in Basilicata e Sicilia, il 3 in Valle D’Aosta.

Il 5 gennaio è toccato ad Abruzzo, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Piemonte, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Puglia e Veneto.

Nelle Province autonome di Trento e Bolzano sono i commercianti stessi a determinare il via.

Sono questi i 5 capi ed accessori di cui avremo sempre bisogno e da acquistare coi saldi

Ci sono sicuramente alcuni must have per cui vale la pena cercare l’affare.

Sono questi i 5 capi ed accessori di cui avremo sempre bisogno e da acquistare coi saldi:

Un buon cappotto. Un capo che non può e non deve mai mancare nell’armadio, versatile e adatto sia a look casual che eleganti;

Una borsa. Pelle od ecopelle poco importa, una borsa resistente ai nostri quotidiani “stress-test” sarà sempre un buon investimento;

Qualche blazer. Altro capo “salva-vita” è il blazer. Ne avevamo selezionati alcuni caldi e comodi perfetti anche sopra ai 50 e adatti ad ogni occasione;

Sneaker. Lavoro o tempo libero, un paio di sneaker carine ci permetteranno di affrontare lunghe giornate senza patimenti e con stile;

Stivali e stivaletti. Femminilità e riparo dal freddo, ogni centesimo speso in un prodotto di qualità non sarà rimpianto.

Mascherina, portafoglio e via alla caccia!