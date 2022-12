C’è Posta per te 2023. Anticipazioni e il super ospite della prima puntata di gennaio

C’è Posta per te 2023-dal profilo Instagram C'è posta per te

Dal 7 gennaio torna lo show televisivo che fa schizzare i dati Auditel. Alla conduzione un’insostituibile Maria De Filippi. Tanti gli ospiti previsti. Ecco le prime indiscrezioni e il grande nome della prima puntata.

Le previsioni erano per la fine di gennaio 2023, invece Maria De Filippi al timone di C’è Posta per te entrerà nelle case degli italiani a partire dal prossimo 7 gennaio. Mediaset ha deciso di anticipare il talk show mandando in fibrillazione tutto il pubblico degli affezionati. Così torna da subito ad inizio anno per donare all’azienda un’iniezione di telespettatori. Basti pensare che nell’ultima edizione ha sfiorato il ventinove per cento di share, con buona pace del direttore di rete.

Come si sviluppa il programma

L’annuncio è di poche ore e già in tanti cercano di capire quali saranno gli ospiti della prima puntata di C’è Posta per te 2023. Infatti il focus del programma consiste nel racconto di storie di famiglie in cui alcuni membri non parlano tra loro da anni: padri o madri verso figli, suocere verso nuore o generi, e viceversa. All’interno del programma ci sono però sempre degli spazi dedicati agli ospiti che si recano in studio per soddisfare i sogni di alcuni fans che desiderano incontrare de visu i loro beniamini.

E la conduttrice, Maria De Filippi, riesce a ricavare momenti di goliardia e simpatia che stemperano la commozione per le storie più tristi. E, in un periodo in cui potrebbe generarsi un crollo alle porte di Wall Street, le persone desiderano distrarsi. Assistere da casa a storie vere e godere dei momenti d’incontro tra i VIP e la gente comune.

C’è Posta per te 2023 e gli ospiti più attesi

Non sono ufficiali, ma i bene informati sono certi della loro presenza. Alcuni sono già di casa nello studio con al centro una busta da lettera che è una vera barriera. Tra gli altri pare proprio che torneranno Julia Roberts, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Ancora Luca Argentero, Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Probabile anche la presenza di Paolo Bonolis che il prossimo anno condurrà una nuova edizione di Ciao Darwin. Il più atteso però pare essere lui: Can Yaman.

Attore turco di obiettiva bellezza, lo conosciamo in Italia anche per la relazione amorosa con Diletta Leotta. Relazione che dura solo sei mesi. Secondo alcuni però la liaison potrebbe essere stata addirittura fittizia e cioè funzionale ad alimentare il gossip e quindi la notorietà di entrambi. Adesso il bellissimo Can, di passaggio a Roma in questi giorni, pare proprio abbia già registrato la puntata e dovrebbe andare in onda proprio il 7 gennaio. Una prima puntata da non perdere dunque per seguire l’incontro dell’attore turco con la fortunatissima (o i fortunatissimi) fan.