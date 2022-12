Semplici modi per servire e bere il caffè per fare bella figura con gli ospiti e come conservarlo

Bere una tazzina di caffè è un piacere che ci concediamo in vari momenti della giornata. Si può servire seguendo il bon ton e prepararlo in tanti modi diversi.

Dalla mattina alla sera c’è una bevanda che è presente nella routine di molte persone. Oltre all’acqua, importante per tante funzioni dell’organismo, beviamo spesso caffè.

La pianta del caffè si coltiva meglio in zone calde come in America Latina e in Africa. I chicchi crudi venduti alle aziende poi passano per la torrefazione. Dopo la tostatura il caffè si commercializza solitamente in polvere. Nei negozi troviamo confezioni di vario peso, ma anche cialde e capsule. Si potrebbe anche acquistare il caffè a chicchi interi tostati da macinare poi a casa.

Come servire il caffè a casa

Se non si vuole fare errori quando si serve il caffè a casa, basta seguire poche regole. Portiamo a tavola o in salotto un vassoio con tazze e piattino. Saranno graditi anche pasticcini e una piccola brocca con latte o panna. La padrona o il padrone di casa verserà il caffè, non superando i 2/3 della tazzina. Chiederà poi all’ospite la quantità di zucchero e se desidera aggiungere latte o panna. Poi il piattino con la tazzina sarà sistemato davanti alla persona. Il cucchiaino e il manico vanno messi alla sua destra.

Se avanza del caffè, possiamo conservarlo dolcificato in frigorifero in una bottiglietta di vetro con il tappo. Il caffè il polvere, invece, possiamo metterlo in un contenitore ermetico in uno scaffale.

Semplici modi per servire e bere il caffè con gusto

Come abbiamo visto, basta poco per fare una bella figura. Ma non è finita qui. Alcune volte, per variare, possiamo servire un caffè diverso.

Per preparare l’Irish coffee dobbiamo prima riscaldare il bicchiere alto con dell’acqua calda. Poi prepariamo un caffè con la moka e versiamolo ancora bollente. Aggiungiamo 10 ml di whiskey irlandese per bicchiere e un pizzico di zucchero. Mescoliamo e poi mettiamo in uno shaker un po’ di panna fresca. Possiamo montarla anche con le fruste. Adagiamone un po’ su ogni bicchiere e serviamo.

Se vogliamo fare un caffè all’amaretto serviamoci di un calice. Riscaldiamolo con acqua calda e poi riempiamolo con caffè lungo. Versiamo del liquore all’amaretto, aggiungiamo un po’ di panna montata e scaglie di mandorle. Potremmo servirlo insieme a qualche biscotto.

Un goloso spumone

In inverno si potrebbe servire un goloso spumone. Prepariamo il caffè per 2 persone e zuccheriamolo. Ora versiamone metà in un pentolino e facciamo sciogliere 50 g di cioccolato. In un altro, un foglio di colla di pesce.

Sbattiamo adesso un tuorlo d’uovo con un cucchiaio di zucchero. Versiamolo in un altro pentolino aggiungendo a poco a poco 80 ml di latte, mescolando. Quando comincia a formarsi una crema, versiamo le due parti di caffè. Giriamo ancora e spegniamo il fuoco. Montiamo 300 ml di panna e aggiungiamone un po’ al composto. Versiamo nelle tazze e guarniamo con il resto della panna montata.

Questi e altri semplici modi per servire e bere il caffè saranno gradite varianti.