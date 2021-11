Un problema che assilla moltissime persone è l’alito pesante e cattivo. In molti casi non basta una corretta igiene orale e un’alimentazione equilibrata: per quanto facciamo attenzione, l’alito non cambia ed ha un sapore sgradevole per noi e per chi ci sta vicino.

In famiglia o al lavoro per colpa di questo problema potremmo trovarci in situazioni davvero imbarazzanti. Oggi vogliamo proporre un semplicissimo rimedio alla portata di tutti per provare a risolvere questo fastidio. Ecco perché se abbiamo l’alito sempre pesante e cattivo, dobbiamo assolutamente provare questa bevanda naturale.

Un problema che può causare disagi

Gli esperti ci dicono che se soffriamo di alitosi possono esserci vari motivi. Prima di tutto, potrebbe esserci un’infezione del cavo orale o delle carie. Dovremmo indagare da uno specialista per escludere questa eventualità. Nemico numero uno dell’alito è il fumo. Chi fuma ha spesso un sapore persistente in bocca che è difficile da far andare via.

Per questo motivo è fondamentale mantenere una perfetta igiene orale quotidiana. È importantissimo lavare i denti almeno due volte al giorno e passare con perizia il filo interdentale e sciacquare con del collutorio.

Un altro aspetto che può influenzare l’odore dell’alito è la cattiva digestione o i problemi allo stomaco. Cibi pesanti e difficili da digerire possono squilibrare questa funzione ripercuotendosi addirittura sulla nostra bocca.

Per evitare i fastidi dell’alito cattivo dovremmo sempre mangiare bene, curare l’igiene e bere abbondantemente. Se vogliamo, però, un rimedio veloce per avere la bocca fresca e profumata dovremmo seguire questa semplice ricetta.

Se abbiamo l’alito sempre pesante e cattivo dobbiamo assolutamente provare questa bevanda naturale

Dobbiamo prendere 10 grammi di chiodi di garofano, 20 grammi di foglie di menta fresca, 20 grammi di foglie di salvia e un litro di acqua. Mettiamo a bollire l’acqua in un bollitore e, una volta raggiunta la temperatura, possiamo mettere gli ingredienti in infusione per 3-4 minuti.

Copriamo il tutto e, una volta trascorso il tempo, possiamo filtrare e servire con l’aggiunta di un goccio di succo di limone. Il consiglio è di non aggiungere zucchero, per non danneggiare i denti e iniziare processi digestivi.

Ora possiamo bere la nostra bevanda, a stomaco vuoto o dopo i pasti, quando meglio preferiamo. Grazie alle proprietà digestive della salvia potremmo andare a stimolare la digestione, ma la menta darà un sapore freschissimo e gradevole che renderà subito l’alito fresco e profumato.