Mantenere sempre pulito il nostro spazzolino da denti è fondamentale per una buona igiene orale. Lo spazzolino andrebbe sempre risciacquato dopo l’uso, e sostituito ogni due o tre mesi, o quando le setole si rovinano. Se notiamo che le setole del nostro spazzolino cominciano ad aprirsi, sembrano deformate, scolorite o assottigliate, vuol dire che è arrivato il momento di sostituire lo spazzolino. Ma attenzione, perché anche uno spazzolino nuovo di zecca potrebbe non svolgere adeguatamente la sua funzione se non viene conservato in maniera corretta. In particolare, c’è un errore che molti italiani fanno che rischia di compromettere la qualità dello spazzolino e quindi di rendere meno efficace la nostra igiene orale.

Attenzione allo sporco e ai batteri

L’errore che molti fanno è quello di non permettere allo spazzolino di asciugarsi completamente. È fondamentale che le setole abbiano la possibilità di asciugarsi completamente dopo ogni uso. Uno spazzolino umido, infatti, può diventare un vero e proprio ricettacolo di batteri o altri microrganismi potenzialmente pericolosi per la nostra salute. Ma come possiamo evitare che questi microrganismi proliferino sulle setole? Dobbiamo fare attenzione a come riponiamo lo spazzolino dopo ogni utilizzo.

Meglio non lasciare lo spazzolino in questa posizione per evitare che i batteri prosperino sulle setole

La regola è semplice: dobbiamo permettere all’acqua residua sulle setole di evaporare velocemente e non creare ristagni. Per questo, non dovremmo mai lasciare lo spazzolino coricato. Niente spazzolino abbandonato sul bordo del lavandino, quindi. Dovremmo invece riporlo in verticale. In questo modo l’acqua in eccesso scorrerà subito verso il basso. Non mettiamo mai lo spazzolino bagnato in un contenitore chiuso subito dopo l’uso: le setole devono rimanere esposte all’aria per potersi asciugare. Questo è particolarmente importante se utilizziamo uno spazzolino da viaggio quando siamo fuori casa. Meglio non lasciare lo spazzolino umido in nessun caso. Lasciamolo asciugare completamente prima di riporlo.

Puliamo regolarmente lo spazzolino

Anche se lo sciacquiamo dopo ogni utilizzo, lo spazzolino andrebbe comunque pulito regolarmente. Per farlo, procuriamoci le pastiglie che si utilizzano per pulire dentiere e protesi dentarie. Sciogliamo la pastiglia in un bicchiere e immergiamoci lo spazzolino a testa in giù. Lasciamolo per una notte e poi risciacquiamolo e facciamolo asciugare all’aria. Se non abbiamo a disposizione dei prodotti appositi, possiamo anche utilizzare dell’aceto bianco allungato con acqua. Un’altra soluzione è utilizzare un bicchiere d’acqua con un misurino di collutorio. Non dimentichiamo di pulire non soltanto lo spazzolino, ma anche il nettalingua, che è uno strumento fondamentale per l’igiene orale.

